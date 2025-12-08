悚！轎車右轉沒禮讓 撞倒騎士還輾壓害困車底

台南市永康區發生驚悚車禍，一輛轎車準備右轉時未注意後方來車，與同向的機車發生擦撞，結果轎車沒煞車還把21歲男騎士輾壓過去。（圖／東森新聞）





驚悚！轎車右轉沒禮讓撞倒騎士還輾壓害他困車底，目擊民眾下到驚聲尖叫。台南市永康區發生驚悚車禍，一輛轎車準備右轉時未注意後方來車，與同向的機車發生擦撞，結果轎車沒煞車還把21歲男騎士輾壓過去，騎士被困在車底下，情況一度危急。所幸消防隊員到場協助脫困送醫，騎士沒有生命危險，肇事駕駛50歲，他說當時把誤踩油門，才會把騎士輾壓過去。

目擊者嚇到尖叫，就怕騎士有生命危險，另一角度清楚看到轎車沒在看，右轉釀禍，事發在7號晚間近九點，驚悚車禍發生在永康區高速二街跟自強路口。

目擊乘客vs.目擊駕駛：「他剛剛是怎麼撞到他的，（我不知道，那台摩托車，不知道從哪裡出來的，然後他輾過他了），對啊，（他沒有煞車就輾過他了，我要把行車紀錄器存下來）。」

目擊民眾把車停旁邊後立刻報警，不久救護人員就抵達，趕緊出動架設器材，想方設法要救出受困在車底的騎士。

消防隊員vs．受困騎士：「再高一點再高一點，好停。」

出動各式工具的消防員，花了15分鐘終於把受困的騎士拉出來。

消防隊員vs．受困騎士：「幫我拉一下幫我拉一下。」

21歲的男騎士意識清楚，送醫後沒有生命危險，警方初步調查，50歲的駕駛沒禮讓騎士，撞倒騎士後因為緊張把油門當煞車踩，才會把騎士輾壓過去。

台南永康分局副分局長謝貴琳：「一名騎士受傷，送醫後無生命危險，自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」

當地民眾：「常常都車禍，這裡都有設紅綠燈了，大家過來都沒在看，還有一些長者也不太看紅綠燈。」

當地民眾說事發路口雖然有紅綠燈，但很多人沒在看，搶快就出事，但這起車禍是肇事駕駛右轉沒注意，撞倒騎士還離譜輾壓對方，警方將依法開罰最高1800元以下罰鍰。

