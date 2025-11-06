悚！轎車違規迴轉猛撞機車 乘客遭撞飛重摔

新北市三重昨天（5）下午發生驚悚車禍，一輛轎車違規迴轉，撞上直行的雙載機車。（圖／東森新聞）





新北市三重昨天（5）下午發生驚悚車禍，一輛轎車違規迴轉，撞上直行的雙載機車，後座乘客當場被撞飛，重摔倒地。當下民眾目擊，趕緊上前幫忙擋車報警，而警方也對違規駕駛開罰跨越雙黃線罰單，最高可處1800元。

路口轎車一轉，撞上機車，後座乘客當場撞飛，在空中轉了一圈。仔細看，當下路口閃黃燈，機車剛騎過，下秒就被違規迴轉轎車撞上。

救護車緊急抵達，現場好幾人幫忙指引關心傷患，機車騎士滿臉是血，頭部包紮送醫，而乘客則坐在在地，肇事駕駛站在一旁，知道違規闖禍了。

案發地點車流相當大，當時兩車發生碰撞，事發後隔天機車還停留在現場，車頭已經明顯被撞毀，車殼破裂成了廢鐵，內裝也被撞碎，騎士的鞋子留在現場。事發當下，附近店家全被嚇了一跳。

目擊豆花店老闆娘：「當時剛好有客人要點豆花，碰的一聲非常大聲，豆花都打翻了，抬頭一看天啊，騎士的頭倒在已經靠近那個小車的輪胎，當時覺得很不好的預感。」

新北市三重正義北路和安慶街口，《EBC東森新聞》現場觀察，並沒有禁止迴轉，但關鍵在於是雙黃線不能闖越，28歲駕駛違規迴轉，造成22歲騎士和17歲乘客多處受傷，送醫治療沒有生命危險。

目擊豆花店老闆娘：「（民眾）跟超商借了清潔打掃的立牌放在路上，怕影響到行人交通，就是路邊很多人。」

附近民眾：「（車速快嗎），有一點吧，然後路也大，也滿多小路口。」

警方依法對駕駛開罰，處600元到1800元罰鍰，詳細車禍原因肇責還有待調查，這一撞實在把所有人嚇壞。

