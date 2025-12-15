悚！返國遊客被展示櫃玻璃砸傷腰 保全冷回：可跟桃機反應

國家門面竟然這樣掉漆！有民眾於14日深夜從日本返台，抵達桃園機場時，走在平面電扶梯上，卻遭遇驚險一幕，一旁展示櫃的玻璃整片掉落，直接砸到他身上，更誇張的是，當下竟然沒有任何機場人員出來協助。回到家後才發現腰部被刮出一道傷痕，讓人不禁心寒。

有民眾於14日深夜從日本返台，抵達桃園機場時，走在平面電扶梯上，卻遭遇驚險一幕，一旁展示櫃的玻璃整片掉落，直接砸到他身上。（示意圖／翻攝自Google街景圖）

有民眾在社群平台Threads上分享朋友的驚險經歷，並附上多張圖影，內文中指出，朋友獨自旅行返台，14日深夜搭乘虎航入境，抵達後走在平面電扶梯上，突然一旁的玻璃無預警掉落，直接砸到朋友！更令人傻眼的是，現場沒有任何機場相關人員出面處理，告知保全人員後，對方僅回應「可以跟機場反應」。由於朋友急著回家，只能無奈離開。

該民眾指出，朋友回家後發現腰部被玻璃刮傷，傷口周圍還紅腫。為了其他旅客的安全，他特地把掉落的玻璃撿起放到一旁，離譜經歷也讓她驚呼：「真的希望桃園機場能注意到這個問題，加強國門迎接設施的安全！」

桃園機場表示：「為了保障大家的安全，今日暫停手扶梯使用，目前已掛上警告標示，待玻璃修復完成後將重新開放使用，感謝您的體諒與配合！」

