悚！鄰突持雙刀攻擊 男護家人被砍縫16針

高雄林園出現恐怖鄰居！被害人說，上個月21號深夜11點多，住附近46歲的男鄰居手持雙刀，朝他家裡長輩逼近，混亂中、親友上前反擊，結果反被劃傷膝蓋縫了16針，造成2人送醫，被害人嚇壞，表示跟持刀鄰居平常沒往來，不知道為何被找麻煩，嫌犯隨後也被趕來的警方逮捕，依殺人未遂等罪送辦，驚悚的攻擊過程，也被監視器錄下。

三更半夜11點多，看到鄰居手中各握著一把刀，快步走過來，女子先伸手安撫，但鄰居卻不甩他，步步進逼，接著開始揮起他手中的刀子，騎樓另一名女子下意識拿出拐杖防衛，現場爆發拉扯，混亂中，持刀攻擊的鄰居被推倒在地，其他人見機不可失，團結一湧而上把人壓制。

現場民眾：「110打了。」

防禦用的拐杖掉在地上，還有壞掉的拖把疑似也被當成武器，對抗鄰居。恐怖事件發生在上個月21號晚上11點多，林園區這處巷弄，被害人說，持刀的鄰居就住附近，雙方很少往來，不知道對方為何帶雙刀衝過來，持刀逼近長輩，親友上前反擊，反而被劃傷，總共有2人掛彩。

傷者太太：「我們跟他沒有瓜葛，他也很少過來，不知道那天怎麼了，忽然拿兩支刀從他家衝出來，握好緊耶，我親家母差點他刀子已經在脖子了，她女兒趕快給他拖下來。」

為了保護親人，莫名被砍傷，其中一人膝蓋還縫了16針，傷者送醫後，還嚇到皮皮挫。

親友vs.傷者vs.傷者太太：「（忍耐），他把我砍了，（忍耐），我都真的不知道，『喔我到現在都還在發抖。』」

傷者太太回想當時越想越恐怖，而警方獲報隨即，派快打部隊火速到場，將嫌犯帶回偵辦。

林園分局港埔派出所副所長張基祥：「46歲男子持刀在路上，在場民眾看見上前制止，60歲黃姓男子以及56歲洪姓男子，於制伏過程中受傷，經送醫無生命危險，黃嫌也有受傷，訊後依刑法殺人未遂，恐嚇公眾罪移請高雄地檢署偵辦。」

帶雙刀企圖砍鄰居的嫌犯，被逮後表示長期對被害人不滿，但被害人反駁，跟嫌犯沒往來也沒瓜葛，對方竟持雙刀攻擊、揮舞，也不是第一次了，這次還劃傷2人，下場被依殺人未遂罪送辦。

