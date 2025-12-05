悚! 陸軍彰化砲擊演練出包 "榴彈射偏"波及3戶民宅

中部中心/李文華 彰化報導

陸軍演練出包！4日在彰化溪州鄉，進行火砲射擊訓練，卻有1發155公厘榴彈，不明原因偏離軌道，接連擦撞3戶民宅的遮雨棚、鋁門與圍牆，還撞斷一棵樹，幸好沒有引爆炸裂，沒造成居民受傷！軍方到場尋獲砲彈，並向遭受波及的住戶道歉，承諾負責損壞民宅修復事宜。

透過監視器畫面，說時遲那時快，民宅的鐵皮遮雨棚，被射中，接著倒楣的，還有這棵樹，應聲傾倒，樹枝樹葉砸落到地上！居民第一時間，以為電塔爆炸了，出門查看，驚見"彈著點"！一連看到"彈"著點，所以是炮彈囉？

驚悚畫面曝！ 陸軍彰化演練出包 「榴彈射偏」波及３民宅、大樹應聲倒

陸軍砲彈誤射彰化民宅。

陸軍4日上午9點多，在溪州鄉濁水溪北岸，進行火砲射擊訓練，1發155公厘榴彈，應該有多遠飛多遠，卻疑似飛到一半而已，就在溪州溪大庄村掉下來，幸好它只是掉下來，沒有引爆炸裂！砲彈先擦過1戶民宅的鐵皮遮雨棚、撞擊鋁門，再反彈撞斷第二戶的樹木，隨後落地彈起，最後撞上第3戶的磚牆才停止！





陸軍砲彈誤射彰化民宅。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬砲測中心進訓部隊，因為不明原因，造成155公厘榴彈誤落民宅，造成3戶民宅局部受損，幸好居民無人傷亡。事發後，單位指揮官親自到現場慰問居民，表達歉意，也獲得住戶諒解，後續將負責維修房屋。





