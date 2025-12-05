悚! 陸軍彰化砲擊演練出包 "榴彈射偏"波及3民宅

中部中心/李文華 彰化報導

陸軍演練出包！4日在彰化田中，進行火砲射擊訓練，卻有1發155公厘榴彈，疑似燃燒不完全等原因，中途偏離軌道掉落，接連波及溪州鄉大庄村，3戶民宅，還撞斷一棵樹，幸好未引爆炸裂，沒有造成居民受傷！軍方到場尋獲砲彈，並向遭受波及的住戶道歉，承諾負責修房子。

悚！陸軍彰化砲擊演練出包 「榴彈射偏」波及３民宅、大樹炸裂倒塌

陸軍訓練砲彈射彰化溪州3民宅。透過監視器畫面，說時遲那時快，民宅的鐵皮遮雨棚，被射中，接著倒楣的，還有這棵樹，應聲傾倒，樹枝樹葉砸落到地上！居民第一時間，以為電塔爆炸了，出門查看，驚見"彈著點"！一連看到"彈"著點，所以是炮彈囉？

陸軍4日上午9點多，在田中鎮，進行火砲射擊訓練，1發155公厘榴彈，原本應該飛大約5公里遠，掉進濁水溪，但是，它卻只飛不到一半，只有兩公里遠，就掉到溪州大庄村！幸好它只是掉下來，沒有引爆炸裂！

陸軍訓練砲彈射彰化溪州3民宅。透過空拍畫面，受波及的3個點，民眾聚集議論紛紛，果然砲彈不長眼，不在同一塊的民宅，都被波及受損，砲彈先擦過1戶民宅的鐵皮遮雨棚、撞擊鋁門，再反彈撞斷第二戶的樹木，隨後落地彈起，撞上第3戶的磚牆才停止！

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬砲測中心進訓部隊，因為不明原因，造成155公厘榴彈誤落民宅，造成3戶民宅局部受損，幸好居民無人傷亡。事發後，單位指揮官親自到現場慰問居民，表達歉意，也獲得住戶諒解，後續將負責維修房屋。





