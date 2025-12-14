悚！雲林白車逆撞貨車「騰空飛起火」 貨車斷頭2死

雲林斗南一輛小貨車行經路口時突然遭對向一輛白色休旅車逆向衝撞，猛烈撞擊導致兩車騰空飛起。（圖／東森新聞）





恐怖彎3車對撞，驚悚的火燒車造成兩人死亡的車禍！雲林斗南一輛小貨車行經路口時突然遭對向一輛白色休旅車逆向衝撞，猛烈撞擊導致兩車騰空飛起，貨車車頭斷裂，白色休旅車車頭還一度起火，還波及另一台紅車，小貨車上一對男女傷勢過重，送醫不治，恐怖車禍過程全被監視器拍下。

小貨車快到路口，白車從對向衝過來，直接迎面撞上小貨車，強大撞擊力白車整台飛起來，小貨車被往後推，又再撞上紅色轎車，瞬間火光迸發，竄出濃濃白煙，小貨車的東西全都灑出來。

附近民眾：「是沒看到，就聽到砰一聲，感覺我就知道車禍嚴重了，看到的時候就紅燈，三台一台翻了一台就撞了，就貨車夾在裡面，紅車那個有看他出來，好像有輕微受傷。」

民眾聽到巨大撞擊聲，紛紛跑出來看，就看到貨車被撞到嚴重變形，駕駛和乘客受困在裡面，而白車還不斷在冒煙，大家趕快幫忙叫救護車。

公園消防分隊小隊長陳柏宇：「有發現有2個人受困在一個小發財車裡面，已經呈現OHCA無呼吸的狀態，那另外一台白色小客車的駕駛是呈現昏迷的，那紅車的一個駕駛是輕傷，我們立即先將昏迷的已經有辦法先脫困的先送去醫院。」

嚴重車禍發生在14日清晨6點多雲林斗南大同路，42歲林姓男子開著白車，在轉彎處失控，迎面猛力撞上了小貨車，造成小貨車的黃姓駕駛以及李姓女乘客一度受困車內，當場就失去呼吸心跳，送醫後還是宣告不治，而駕駛自己也受傷昏迷，被波及的紅車駕駛臉部有擦挫傷，還好意識清楚。

車禍過後小貨車當場斷頭，後斗也嚴重變形，車上載運一包包的麵全都灑出來，地上滿是散落的零件，後照鏡被撞斷，平安符也掉下來，而白車的車頭潰縮，整個撞成一團，3車撞造成2死2傷，但詳細事故原因還有待釐清。

