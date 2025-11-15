中部中心／綜合報導

雲林發生驚悚車禍，一輛轎車，遭後方疑似逆向超車車輛，直接撞進路邊空屋，所幸兩位駕駛送醫後生命無礙，另外，在台中，一名駕駛，疑似疲勞開車上路，在深夜把路邊路樹、消防栓，還有5台機車通通撞倒。

綠燈亮起，轎車左轉，但突然，左側被猛烈撞擊，整台車，失控撞進路邊住宅，畫面瞬間一片黑。

救護人員獲報後迅速抵達現場，只見滿地狼藉，而兩位駕駛都受傷送醫，

附近居民：「我在家聽到聲音就出來，（有碰一聲嗎），我是聽到救護車的聲音。」

廣告 廣告

再看一次撞擊瞬間，銀色轎車左轉到一半，被高速疑似逆向超車的黑色車輛猛撞，事發就在14日晚間10點多，雲林縣四湖鄉下鹿場路，所幸此處房屋無人居住！









悚！ 雲林轎車亂超車害撞住宅 台中男疲勞駕駛連撞5機車

左轉轎車遭撞 失控撞進住宅 2駕駛受傷送醫（圖／民視新聞）





台西分局第五組組長黃進德：「雙方酒測值0，全案由本分局交通小隊處理，釐清肇事責任。」

不過另外在台中豐原，也有驚險碰撞畫面，11月13日，深夜的的中正路上，還是有零星車輛經過，但突然間，碰的一聲，灰色轎車將整排機車撞倒，就連路樹、消防栓，也通通被撞飛，無一倖免，





悚！ 雲林轎車亂超車害撞住宅 台中男疲勞駕駛連撞5機車

疑疲勞駕駛釀禍！ 轎車撞倒整排機車 路樹.消防栓也遭波及（圖／翻攝畫面）





豐原交通分隊分隊長林文斌：「經初步調查，39歲林姓男子深夜下班途中，自撞消防栓，路樹及路邊停放的5輛機車，警方依規定施以酒精濃度測試，林姓男子無飲酒之情事。」

是天雨路滑，又或是疲勞駕駛釀禍，還需由警方後續釐清。

原文出處：悚！ 雲林轎車亂超車害撞住宅 台中男疲勞駕駛連撞5機車

更多民視新聞報導

製造假車禍詐保140萬！宜蘭市代會主席林智勇判刑4年半定讞 即刻解職

宋祖德驚爆「幕前不是李連杰」！揪「1疑點」恐是替身

嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷

