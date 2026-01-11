悚！高雄工人陳屍租屋處 女友倒身旁命危「體內有藥物」

女方仍未脫離險境！高雄市三民區近日發生一樁悲劇，有對情侶被發現倒臥在租屋處，身為臨時工的男友已經氣絕多時，年僅17歲的中輟生女友目前仍命危，經查2人才交往幾個月。

高雄市三民區9日晚間發生情侶倒在租屋處，男死女命危的悲劇。 （圖／送醫示意圖，中天新聞）

據三民分局警方的調查，女方姓黃，輟學後一度有在飲料店打工，但做沒多久就離職，25歲的洪姓男友平常在工地當臨時工，跟女方交往才短短幾個月，2人會被發現是因為男方很多天沒上班了，同事連絡不上他，跑來男方位於大昌二路上的租屋處找人才發現這驚悚一幕。

2人被發現在臥室床上，洪男已經當場斷魂，黃女則幸運地有微弱生命跡象，經緊急送醫暫時搶回一命，但目前還在加護病房觀察尚未清醒，也無法做筆錄，經抽血檢查，女方體內有藥物殘留，警方目前已經報請地檢署的法醫跟檢察官，安排刑事相驗洪男遺體釐清死因，事發現場初步排除有外力介入跟打鬥痕跡。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

