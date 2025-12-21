悚！「1健康飲料」超毒：害人糖尿病、脂肪肝、高血脂

記者施春美／台北報導

醫師李思賢表示，民眾除了避免甜食外，也要避免看似「健康」的濃縮果汁、冰沙等。（示意圖／PIXABAY）

水果是否健康，向來為人關注。醫師李思賢表示，民眾除了避免甜食外，也要避免看似「健康」的濃縮果汁、冰沙等。這類果糖會堆積在肝臟和血管中，導致三酸甘油酯、尿酸等過高。不過，食用完整的水果則無此疑慮，因為整顆水果含有豐富的膳食纖維，可以減緩果糖的吸收速度，讓身體有充裕時間來處理糖分。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，葡萄糖是人體細胞的首選燃料，它進入血液後，需要胰島素分泌才能被細胞利用；但果糖卻是個例外，它在被吸收後，大部分會繞過血液循環，直接進入肝臟。肝臟並未將果糖視為即時能量，而是將其視為一種需要「解毒」的物質，並啟動了儲存機制。

尿酸不只害痛風 也誘發胰島素阻抗

他表示，當肝臟處理過量的果糖時，會進行「脂肪生成作用」，將其大量轉化為三酸甘油酯，進而導致脂肪肝、高血脂等疾病。

李思賢表示，果糖的代謝還會釋放尿酸。尿酸不只是痛風的元兇，還會誘發胰島素阻抗，造成代謝問題，迫使更多能量轉向脂肪儲存。果糖透過生成脂肪和升高尿酸，更不利於體重控制。

除避免甜食 也應避免濃縮果汁

他表示，民眾除了避免甜點外，還應避免那些隱藏在看似「健康」的濃縮果汁、冰沙、高果糖玉米糖漿中的果糖。身體為了處理果糖而付出的代謝代價，早已悄悄地堆積在肝臟和血管中。人們需要關注的不只是表面的血糖數字，更要深入追蹤這些代謝產物的變化，例如三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、甚至是尿酸的濃度。

食用完整水果較健康 因富含膳食纖維

李思賢表示，民眾不需要恐懼或拒絕天然食物中的果糖，而是要學會掌握劑量，例如，食用完整的水果，因為整顆水果含有豐富的膳食纖維，可以減緩果糖的吸收速度，讓身體有更充裕的時間來處理。

「若是以濃縮或液態的形式大量攝取，會讓肝臟瞬間負荷過重。」李思賢表示，因此，民眾應將重點放在限制所有的高果糖加工食品與含糖飲料，並透過規律運動來提升細胞對胰島素的敏感度，才是最健康的飲食方式。

