悚！13貓屍裝2袋丟垃圾車！民眾聞臭報警 28歲女信義區家中堆屍、1狗4貓倖存

台北市警方獲報，民眾倒垃圾時聞到疑似屍臭味，來自一旁女子的兩包垃圾袋，於是向清潔隊員通報並攔截垃圾袋，警方調查發現，其中一袋裡裝2隻貓屍，另一袋則裝1隻母貓與10隻小貓的屍體，全案依違反《動保法》送辦。

台北市信義警分局今天（12/5）表示，昨晚7時許動物救援LINE群組內有人通報，一名女子拿2袋垃圾丟棄至垃圾車，經過一旁聞到異味懷疑是屍臭，於是持手機蒐證，並攔截一袋垃圾，到派出所報案。

警方表示，經通知北市動保處人員陪同報案民眾打開垃圾袋，發現裡面是兩具貓屍，由動保處帶回化驗。警方後續到木柵垃圾焚化廠搜尋女子丟棄的另一袋垃圾袋，打開驚見9隻幼貓及1隻母貓屍體，幾乎都已經腐爛長蛆，蒐證後屍骸也交由動保處帶回化驗。

警方調查，28歲游姓女子平時住北市富陽街的一處公寓，丟棄貓屍行為涉違反《動物保護法》，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰（行政裁罰）。如行為人曾違反規定被裁罰，5年內故意再犯，可處2年以下有期徒刑，將由北市動保處彙整資料後依法向警方告發偵辦。游女是否故意虐待動物及是否為初犯（行政裁罰）或累犯（刑事案件），經動保處認定後將依法究辦。

動保處2日指出，信義區富陽街某公寓住戶6月20日被通報疑有飼養不當，經派員追蹤犬貓照顧狀況，11月21日再獲報此地點遭斷電，且飄惡臭及有犬隻虛弱吠叫聲。與飼主溝通希望交出1隻傷貓並送醫診療，但飼主數度避不見面且不配合。11月28日與警方及房東開門進屋，發現因被斷電多天，導致屋內犬貓無飲水及食物且有大量糞便、貓砂未清等髒亂狀況。

動保處表示，游女住處發現一個紙箱裝貓屍遺骨，依法安置現場的一隻狗、4隻貓，送往動物醫院檢傷治療。此案涉動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦調查，也會啟動行政調查依法處分飼主。

根據《ETtoday》報導，游女家中的貓幾乎都是領養而來，若有前飼主關心貓咪動態，游女就回「跑掉了、生病死掉了」；警方4日前往游女住處逮人，一進門就飄出濃郁的腐臭和燒東西的氣味，「宛如命案現場」。

