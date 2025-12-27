悚！「200公斤水晶洞」突倒 砸死貨車下搬家工人

19歲員工血流如注，現場血跡斑斑，送醫不治。（圖／東森新聞）





新北市五股一處工廠發生嚴重工安意外！一名19歲的男子上個月才剛到搬家公司上班，在工廠搬運170公分高、重達200公斤的水晶洞時，卻被突然倒下的水晶洞砸中後腦杓，送醫搶救不治。新北市勞檢處派員調查，認為雇主涉有過失，將要究責，至於水晶洞倒下的原因，仍有待調查釐清。



看到救護車來了，女子趕緊招手，實在好心急。因為工廠內兩個人受傷，其中19歲員工血流如注、現場血跡斑斑，而傷人的就是被層層包裹住、重達200公斤的水晶洞。







還原意外怎麼發生，當時搬家公司正要把水晶洞運上車，19歲員工站在貨車下，水晶洞卻突然倒下，重擊員工頭部。他送醫搶救後宣告不治，而另外一名員工則是被砸傷右腳。



意外發生後，工廠外警方進進出出、調閱監視器，要釐清長170公分、寬60公分、重達200公斤的水晶洞怎麼會突然倒下？另外，搬家公司員工以及藝品店股東也都來到派出所做筆錄。



根據了解，死者19歲員工余姓男子，一個月前才剛到搬家公司上班。當時他們受到水晶洞買家所託，來到工藝品倉庫，本來要把水晶洞運到南港，當下買家、賣家都在場，目睹意外發生。



販售水晶洞業者（非當事業者）表示：「如果200公斤水晶洞價格150萬左右，搬運時前面要有一個擋塊，後面要有一個扶的或拿繩子固定，這樣才不會有受傷風險。」



而新北市勞檢處也第一時間派員到現場了解，目前認為搬家公司雇主有過失。新北市勞檢處科長凌苑珊指出：「經初步調查發現，雇主使勞工從事物料搬運作業時，因未採取防止倒坍措施，造成過程余姓勞工遭水晶藝品壓擊死亡，初步判斷雇主涉有過失。」



搬運水晶洞工安意外，奪走19歲年輕性命，家屬接獲噩耗無法接受。



