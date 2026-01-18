悚！35歲港女遇害屍體「塞床下」 非裔男友逃大陸落網

香港警方披露一起駭人命案，一名35歲女子到訪其非裔男友住所後失蹤，警方調查時，赫然在床底下發現女子屍體，並有3隻狗及1隻貓屍體，案發後男子逃往大陸躲藏，但他近日已被押返香港，將面臨司法審判。

香港發生駭人凶殺案。（示意圖／Pixabay）

綜合陸媒報導，香港警方於17日下午4時舉行記者會說明案情，警方表示，這名行凶男子是一名28歲無業非洲裔男子，持有香港身份證，據了解來自查德，與死亡的譚姓女子是情侶關係，交往超過半年。

警方透露，法醫檢驗顯示，譚女頭部有10多處由硬物造成的裂傷，導致頭部凹陷性骨折與大量出血，身體及四肢也有多處瘀傷。法醫認定，譚女死亡時間為上月12月29日凌晨至上午期間。

此外，警方透露，譚女的屍體被藏於床下，屋內同時發現3隻狗及1隻貓的屍體，警方隨即追查後鎖定疑犯身份，調查顯示，這名男子於上月29日晚間，經香港陸路口岸離境，潛逃大陸，港警隨即向大陸執法機關求助，之後他於大陸落網。報導表示，港警於本月16日在深圳灣口岸接收這名男子，並以涉嫌謀殺將其逮捕，案件預計19日開庭審理。

