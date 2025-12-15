悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命

記者施春美／台北報導

一名40歲男子因為心室頻脈，突然倒下，所幸經醫療團隊救回一命。（示意圖／中華民國心臟學會提供）

心房和心室是心臟的主要結構，其中，「心室顫動」會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳150次而就醫，男子平常沒有不適感，但就診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，接受《三立新聞網》採訪時表示，人體心臟每天跳動次數可達8、9萬跳，且心臟須用力地打出血液、輸送至全身，但人卻無感是因為人體神經系統的控制，以利生活正常運作。

他表示，在心臟規律收縮下，人體才能順利運作，若心跳次數過多或過少，都會危害生命。他曾遇一名40多歲外型壯碩的男子就診，男子就診時表示，因家人發現他長期心跳過快、每分鐘高達150次，但男子自己沒有不適感。劉中平幫男子所做的心電圖顯示，男子心臟確實異常。

心室頻脈是嚴重心律不整 即使無感也恐猝死！

「驚悚的是，就在看診過程中，男子就倒了下來！」劉中平說，在緊急搶救下，男子甦醒救回一命。男子被診斷出「心室頻脈」，是一種心律不整疾病，該病是指一分鐘心跳大於120下，且源自心室的嚴重心律不整。他表示，有些人心跳150次也無感，有些人則會有生命危險。

他提醒，若無來由感覺心跳較快時，可先量測心跳次數，若每分鐘高於150次、長達30分鐘，通常是危險的心律不整，此時應嚴肅面對，儘快處理。若心跳過快次數僅瞬間，屬簡單的心悸，只要少喝咖啡、多運動、減少壓力，就可有明顯的效果。「若每次為5、10下，維持30秒，仍屬良性現象，可請醫師開立藥物緩解不適。」

