悚！55歲婦砍下老公「寶貝」 女兒驚恐報案

西班牙北部城市畢爾巴鄂原本平靜的烏裡巴里街區，近日驚傳一起駭人聽聞的命案。鄰居眼中的模範店主，竟然慘死在自家住宅內，而動手的嫌犯竟是枕邊人。當警車緩緩駛入街道，封鎖線圍起那棟熟悉的公寓時，街坊鄰居都感到不可置信，這場家庭悲劇迅速傳遍整個城市，也讓大眾再次關注伴侶間潛藏的暴力問題。

酒吧老闆慘死家中現場血跡斑斑

根據《LaSexta》報導，巴斯克警方於週五接獲報案，指稱位於畢爾巴鄂烏裡巴里街區的一處民宅內發生疑似暴力犯罪事件。警方趕抵位於莫里斯拉維爾街的現場後，破門而入發現一名67歲的歐洲籍男子倒臥血泊之中，早已失去生命跡象。根據法醫初步勘驗，死者身上留有非常明顯且劇烈的暴力致死傷痕，顯示生前曾遭到殘酷對待，生殖器還遭砍下。調查人員隨即封鎖現場，並在那間充滿生活氣息的公寓內展開地毯式搜索。

女友當場坦承犯案並由警方逮捕

在案發現場，警方除了發現受害者遺體外，還遇見了一名55歲的拉丁裔女子，該女子正是死者的伴侶。令人震驚的是，面對警方的偵訊，這名女子並未多加抵賴，而是當場承認自己就是殺害伴侶的凶手。巴斯克警方隨即以涉嫌謀殺罪名將她上銬，並在中午時分由多名警官押上巡邏車移送往警察總部關押。目前警方已正式啟動調查程序，試圖釐清這名女子究竟是因長期的情感糾紛，還是有其他突發動機才痛下殺手。

鄰居感嘆勤奮店主難逃枕邊人毒手

這起命案在當地社區引發高度震撼，根據附近多位鄰居的說法，受害者是街坊熟悉的老面孔，已經在該街區居住多年。他在附近經營著一家小酒吧，平時待人親切且工作勤奮，是許多熟客聚會聊天的場所。鄰居們表示，完全沒想到平時看起來正常的伴侶關係，最後會以如此慘烈的方式收場。目前多名調查人員與法醫仍持續在案發住宅內收集關鍵證據，希望還原這名酒吧老闆生命最後時刻的真相。

