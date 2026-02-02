悠遊付乘車碼再升級 iOS用戶一鍵搭車、三利多一次看

記者李鴻典／台北報導

雙北通勤族注意！悠遊卡公司推出悠遊付乘車碼搭車專屬優惠活動，自即日起至2月28日止，使用悠遊付乘車碼首次搭乘雙北捷運或公車，即可享票價最高50%回饋金，每戶限贈一次，限量10萬名。

悠遊付乘車碼再升級，iOS用戶一鍵搭車。（圖／品牌業者提供）

乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加；民眾以悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運及公車時，同樣適用TPASS2.0及TPASS2.0+公共運輸常客優惠方案，所有符合條件的搭乘紀錄皆可納入計算，只要每月累積搭乘次數達指定門檻，即可依搭乘總數享有不同折扣與回饋。

廣告 廣告

針對使用iOS裝置的用戶，悠遊卡公司已於悠遊付App首頁下方顯眼位置新增「乘車碼快速鍵」，使用者只需開啟App即可一鍵進入乘車碼掃碼畫面，大幅縮短操作流程、提升通行效率，悠遊卡公司提醒，請將悠遊付App更新至最新版本3.1.30_release_815，以確保完整功能與最佳的使用體驗。

為鼓勵民眾綁定台北捷運Go App提升搭車的便利性，自即日起至6月30日止，將悠遊付乘車碼綁定台北捷運Go App並搭乘捷運，即可參加「月月抽999捷運點」活動，還有機會獲得台北捷運一日票。

悠遊付推出繳納學雜費的優惠活動，自即日起至3月31日止，使用悠遊付繳納學雜費，累計滿10,000元且完成使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費交易3筆，就送價值500元現金回饋券，每月限量1,000名(活動期間每戶限贈一次)；針對首次使用悠遊付繳納學雜費的會員，加碼贈送50%現金回饋券1 張（單筆消費滿100元可使用，最高回饋100元），每月限量1,000 名，送完為止。

悠遊付繳學雜費最高10%回饋再抽iPad mini。（圖／品牌業者提供）

指定銀行回饋再加碼！使用悠遊付綁定元大銀行帳戶繳學雜費，每筆交易享5%悠遊付回饋金，每戶上限100元；使用悠遊付綁定玉山信用卡繳納學雜費，單筆滿500元享1%悠遊付回饋金，每戶每月回饋上限50元，上述回饋還可與悠遊付原有優惠疊加，包括「逢1 生活繳費加碼1%」、「月級挑戰白金級會員最高 3%」及「週五會員日 2%」，合計最高可享10%回饋。活動期間成功繳納任一筆學雜費，即可自動獲得iPad mini抽獎資格，共抽出3名幸運得主。

一卡通iPASS MONEY升級傳統紅包體驗，將單向轉帳轉化為「分享好運」的社群互動玩法。即日起至2月22日，只要與好友透過iPASS MONEY轉帳互贈紅包，雙方皆可領取開運金，還有機會將「台積電股票等值儲值金」帶回家。

一卡通iPASS MONEY分享好運抽大獎，轉帳存好友雙人齊開運，抽台積電等值儲值金。（圖／品牌業者提供）

活動期間，將3位（含）以上LINE好友加入「常用轉帳清單」並完成轉帳，即可取得抽「台積電股票一張（等值儲值金）」的抽獎資格。透過APP轉帳給好友，雙方皆可獲得一次「一卡通綠點」抽獎機會，最高可領888點（1點＝1元）。春節期間每筆單筆滿100元的消費，皆可再獲得一次抽獎機會。

農曆春節將至，愛金卡攜手麻將遊戲《明星3缺1》，推出「明星3缺1 icash2.0」，直接把麻將變成能支付還會說話的icash2.0造型卡。採取盲包形式販售，全系列共六款造型，包括「中、發、白、八萬」還有兩款隱藏版「金發財、銀發財」，隱藏版收錄《明星3缺1》專屬代言人「動力火車」的親自配音。每張卡附贈遊戲ｉ幣序號卡，有機會拿到最高88,888ｉ幣。

明星3缺1 icash2.0。（圖／品牌業者提供）

另有「LAIMO來貘娃娃吊飾 icash2.0」、「馬年生肖紀念金幣 icash2.0」，卡片採用電鍍金幣造型設計，金色光澤細膩耀眼，搭配可愛馬年圖騰，象徵奔騰向前、好運連連。

LAIMO來貘娃娃吊飾 icash2.0。（圖／品牌業者提供）

馬年生肖紀念金幣 icash2.0。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

一次搬兩箱！好市多「這1款育兒神器」遭掃貨 新手媽大讚：全家都喜歡

下殺559元！好市多「這1款神物」年前特價 婆媽瘋搶：一次扛兩瓶

嘉南羊乳小編疑換人？日商、國軍全來搶「羊編」：願開1.5倍薪

過年、情人節就吃它！爺爺攜手立頓把奶茶塞進泡芙

