「悠遊付乘車碼」今上線！雙北捷運、公車掃碼就可搭乘 設定方式一次看

悠遊卡公司昨（2日）宣布「悠遊付乘車碼」正式上線，即日起民眾可透過手機「悠遊付 Easy Wallet」APP，掃描QR Code便能輕鬆搭乘雙北捷運或公車，無須攜帶實體卡，享受便捷的行動支付乘車體驗。

新功能支援iPhone與Android系統，開啟APP即可產生乘車碼掃碼進出閘門，亦可將乘車碼設為桌面小工具，一鍵啟用更省時。為慶祝新服務上線，悠遊卡公司同步推出限時回饋活動，自1月3日至1月9日止，首次使用乘車碼搭乘捷運或公車者，可享單次票價50％現金回饋，每戶最高回饋33元，活動限量10萬名。此外，活動期間內完成三次搭乘任務者，還可獲得50元回饋券。

除了基本回饋，乘車碼用戶亦能享有轉乘優惠。官方表示，目前搭乘雙北公車與捷運間的轉乘，系統將先收取全額票價，若符合轉乘條件，將於次月底將差額回饋匯入悠遊付帳戶。例如，公車轉捷運於60分鐘內、捷運轉公車於80分鐘內完成者，即可享有轉乘優惠，該項目預計於第一季開始實施。

相關回饋活動亦可與其他優惠並用，包括「月級挑戰最高3%回饋」及台北捷運常客優惠等，提供通勤族更多搭車優惠選擇。

在操作便利性方面，悠遊卡公司指出，iPhone用戶可透過長按桌面空白處進入編輯模式，搜尋「Easy Wallet」並加入乘車碼小工具；Android用戶則可長按悠遊付APP圖示選擇「Widget」方式加入，進一步提升使用效率。

使用乘車碼時，建議將手機靠近閘門或驗票機5至10公分，待螢幕顯示「掃碼成功」即表示完成交易。悠遊卡公司表示，未來將持續導入智慧支付技術，打造更便利、多元的公共運輸付款體驗。

