悠遊付啟動韓國跨境支付 免手續費、最高回饋40%

記者李鴻典／台北報導

拓展境外支付版圖，悠遊卡公司今（12/22）宣布，悠遊付跨境支付服務於韓國上線，悠遊卡公司表示，此次加入財金資訊公司主導的電支國家隊跨境布局，悠遊付於韓國順利落地，象徵跨境支付發展的重要里程碑。為慶跨境服務正式上線，悠遊付特別推出韓國跨境交易「免手續費」優惠，並結合銀行加碼及樂天免稅店等多重回饋，最高可享40%回饋。

悠遊付韓國跨境支付啟動，免手續費還享最高回饋40%。（圖／品牌業者提供）

悠遊卡公司說明，即日起，民眾前往韓國旅遊或商務出差，只需打開悠遊付App開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新臺幣掃碼扣款，完全不必擔心幣值換算或外幣不夠用的窘境。首波合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點，一次網羅台灣旅客最常消費的場景。

悠遊卡公司推出「悠遊付前進韓國」優惠活動，自2025年12月22日至2026年2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，加上筆筆18.5%回饋可達20%回饋。

悠遊卡公司攜手樂天免稅店推出獨家優惠！於韓國TWQR特約商店消費，即可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新臺幣1,000元回饋100元，送完為止；持悠遊卡至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台出示悠遊卡或悠遊聯名卡即可享升級GOLD會員、贈送10,000pre-LDF PAY、人氣面膜來店禮及消費最高再折88美元等優惠，詳見悠遊卡官網活動網頁。

悠遊付跨境支付服務於韓國上線。（圖／品牌業者提供）

活動期間，民眾於韓國TWQR特約商店使用悠遊付，綁定「元大銀行」新臺幣活期存款帳戶付款，每筆交易可再享10%悠遊付回饋金，送完為止；另外，綁定「彰化銀行」帳戶於韓國TWQR特約商店消費，也可享10%加碼回饋，每戶回饋上限為2,000柴寶幣，疊加「悠遊付前進韓國20%回饋」、「樂天免稅店加碼狂送10%」活動後，回饋最高可達40%。

在數位儲存裝置日新月異的今日，有一項經典的「元老級」儲存媒體，雖然已淡出主流市場，卻在許多人的青春記憶中佔有重要地位—它就是盛極一時的3.5吋磁碟片。一卡通公司宣布，將於2025年12月24日推出「3.5磁片3D造型一卡通」，完整還原經典3.5吋磁片的造型，讓這項跨時代的科技印記，以全新的面貌，再次走入大眾生活，喚起80、90年代的美好回憶。

「3.5磁片3D造型一卡通」外觀復刻經典3.5吋磁片，加入了設計巧思，使其兼具收藏與實用性。將經典的復古外觀，巧妙地與一卡通的電子票證功能結合，無論是搭乘大眾交通工具、超商購物，都能展現獨特的懷舊品味。每張卡片皆附贈貼紙，讓消費者可以如同當年軟碟片的標籤一樣，個人化裝飾，打造自己專屬的經典磁片一卡通。

3.5磁片3D造型一卡通，每張售價為550元，12月24日起開始販售。（圖／品牌業者提供）

「3.5磁片3D造型一卡通」共推出最能代表當年的電腦主流配色《經典黑》、屬於80、90年代的活潑與青春印記的《青春黃》兩種經典配色。此款話題商品每張售價為新台幣550元，將於2025年12月24日，在7-ELEVEN門市以及PChome 24h購物同步開始販售。

隨2025年邁向尾聲，Uber今（22）日宣布寄送個人化的「2025年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據。

Uber宣布寄送個人化「2025年度回顧」，用戶可一鍵查看年度行程數據。（圖／品牌業者提供）

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過1億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過 2,000 趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

Uber「2025年度回顧」彙整用戶2025年的搭乘紀錄，呈現個人化行程距離、主場城市與星級評分等搭乘紀錄，讓用戶快速回顧一整年的移動足跡。若邀未使用過Uber App的新朋友，還有機會獲得最高共3,000元的乘車優惠（每成功推薦一位可獲300 元優惠，每位用戶最多推薦10位）。

另，守護國門第一線的緝毒犬與檢疫犬，長年投入邊境查緝與防疫任務，無論是貨物查驗、通關檢疫或風險辨識，皆仰賴工作犬與領犬員穩定且專業的執勤能力，是維護國家安全與公共防線的重要力量。值此年末之際，民進黨籍立委李坤城攜手台灣寵物品牌汪喵星球，於財政部關務署臺北關通關大樓舉辦「聖誕節加菜物資捐贈儀式」，透過食品與照護物資支持，為長期守護國門的緝毒犬與檢疫犬補充日常所需，向第一線執勤犬致上感謝。

李坤城攜手汪喵星球舉辦「聖誕節加菜物資捐贈儀式」，向守護國門的第一線執勤犬致上感謝。（左起：農業部動植物防疫檢疫署副署長陳宏伯、立委吳沛憶、立委郭昱晴、立委李坤城、汪喵星球執行長孫宗德、財政部關務署署長彭英偉）。（圖／品牌業者提供）

當街頭巷尾亮起溫暖的燈飾，家中毛孩期待的眼神是否也讓你融化？隨著「寵物即家人」的觀念普及，許多飼主在籌辦聖誕派對、玩交換禮物時，也不忘算上毛孩一份。台灣寵物環境清潔品牌臭味滾，今年聖誕節推出「2025 限量聖誕禮盒」，禮盒集結「吃、喝、洗、玩」全方位需求，以「守護健康」為核心概念，讓收到禮物的毛孩能享用大餐、飼主能輕鬆清潔。從拆開緞帶的那一刻起，就開啟了一場充滿儀式感的節慶體驗。

