悠遊付啟動韓國跨境支付 免手續費、最高回饋40%
記者李鴻典／台北報導
拓展境外支付版圖，悠遊卡公司今（12/22）宣布，悠遊付跨境支付服務於韓國上線，悠遊卡公司表示，此次加入財金資訊公司主導的電支國家隊跨境布局，悠遊付於韓國順利落地，象徵跨境支付發展的重要里程碑。為慶跨境服務正式上線，悠遊付特別推出韓國跨境交易「免手續費」優惠，並結合銀行加碼及樂天免稅店等多重回饋，最高可享40%回饋。
悠遊卡公司說明，即日起，民眾前往韓國旅遊或商務出差，只需打開悠遊付App開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新臺幣掃碼扣款，完全不必擔心幣值換算或外幣不夠用的窘境。首波合作通路涵蓋韓國超過36萬店據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統，樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點，一次網羅台灣旅客最常消費的場景。
悠遊卡公司推出「悠遊付前進韓國」優惠活動，自2025年12月22日至2026年2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，加上筆筆18.5%回饋可達20%回饋。
悠遊卡公司攜手樂天免稅店推出獨家優惠！於韓國TWQR特約商店消費，即可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新臺幣1,000元回饋100元，送完為止；持悠遊卡至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台出示悠遊卡或悠遊聯名卡即可享升級GOLD會員、贈送10,000pre-LDF PAY、人氣面膜來店禮及消費最高再折88美元等優惠，詳見悠遊卡官網活動網頁。
活動期間，民眾於韓國TWQR特約商店使用悠遊付，綁定「元大銀行」新臺幣活期存款帳戶付款，每筆交易可再享10%悠遊付回饋金，送完為止；另外，綁定「彰化銀行」帳戶於韓國TWQR特約商店消費，也可享10%加碼回饋，每戶回饋上限為2,000柴寶幣，疊加「悠遊付前進韓國20%回饋」、「樂天免稅店加碼狂送10%」活動後，回饋最高可達40%。
