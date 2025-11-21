悠遊付推「超越普發」活動！消費滿額抽10萬元回饋金

悠遊卡公司即日起至12月31日推出「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動，民眾只要在活動期間使用悠遊付於全台指定電商消費，累計滿5000元即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得1萬元悠遊付回饋金，活動總獎金高達10萬元，將抽出10位幸運得主。

悠遊卡公司即日起至12月31日推出「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動。

此次活動鼓勵民眾在指定電商平台消費，參與方式相當簡單。消費者只要透過悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款方式支付，累計交易金額每滿5000元即可獲得一次抽獎機會，滿1萬元享有2次抽獎資格，以此類推且累積次數無上限。中獎者將獲得1萬元悠遊付回饋金，相當於普發現金再加碼，讓消費者有機會將1萬元變成2萬元。

活動指定的電商平台相當多元，包含「momo購物網」、「PChome24h購物」、「博客來」、「東森購物網」、「遠傳friDay購物」等知名線上購物通路。此外，還包括「美賣網紅電商平台」、「Pinkoi」、「讀冊生活」、「Readmoo讀墨電子書」、「毛寶兔宅配網」等特色電商，共計20個平台供消費者選擇。

悠遊卡公司表示，此次活動是為了響應普發現金政策，進一步刺激消費市場。透過「超越普發」活動，不僅能鼓勵民眾使用行動支付消費，還能為電商平台帶來更多流量，創造多贏局面。消費者可以在多元的電商平台中選購心儀商品，同時累積消費金額參與抽獎，把握機會讓普發現金效益最大化。

