悠遊付搭萬元購物潮 網購交易抽萬元回饋金

普發1萬元陸續到手，支付業者再幫消費者放大現金價值。悠遊卡公司今(20)日宣布啟動「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動，於指定電商以悠遊付交易滿額有機會入手1萬元回饋金。將icash Pay綁定uniopen聯名卡在7-ELEVEN消費，最高能拿10%點數。持全支付於全聯店外購物贈3%全點，指定百大品牌消費加送3%，疊加銀行加碼活動，最高回饋率衝上9%。

普發萬元遇上黑色星期五、雙12等網購大檔期，悠遊卡公司特別設計專屬優惠方案，11月21日至12月31日，民眾於指定電商平台使用悠遊付綁定銀行帳戶或直接以悠遊付錢包結帳，累積交易每滿5,000元就能參加1次抽獎，每人可累積的抽獎次數無上限，悠遊卡公司將抽出10人贈送1萬元悠遊付回饋金。

合作的電商平台包含momo購物網、91APP合作品牌官網購物、PChome24h購物、博客來、東森購物網……等，甚至連星城Online線上儲值購點、智冠MyCard、老子有錢官網……等線上遊戲購點都在名單中。在特定平台消費還有額外好康，像是12月1日至8日在momo購物網以悠遊付交易，單筆滿8,000元送800元儲值金，12月1日至12日於博客來單筆購滿1,000元贈120元購物金。

愛金卡公司搶進萬元商機，今(2025)年底前以icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡在7-ELEVEN購物，除了信用卡既有的跨通路消費最高回饋7% OPENPOINT點數外，愛金卡公司再額外加碼3%，加總最高有10%好康。直接使用uniopen聯名卡的icash2.0儲值卡功能交易，只要在愛金卡公司官網登錄，每次自動加值就加贈10% OPENPOINT點數，每月最高50點。

持全支付於全聯店外消費，只要綁定銀行帳戶扣款，或是直接以全支付帳戶交易，筆筆可獲3%全點。全支付並找來百大品牌合作，在築間、涮乃葉、五鮮級等店家每週五、六、日單筆消費達1,000元，加碼提供3%點數；在八方雲集、潮味決、聖瑪莉……等街邊店家天天購滿200元同樣送3%點數；連結國泰世華、元大、將來銀、華泰帳戶扣款加贈3%，總計最高回饋率達到9%。

