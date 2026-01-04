悠遊付攻略！一鍵進入乘車碼 首搭送50%回饋金

記者李鴻典／台北報導

雙北通勤族注意，悠遊付乘車碼正式登場！悠遊卡公司宣布，1月3日起，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android掃描QR Code即可輕鬆搭乘捷運與公車，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。慶服務上線，悠遊卡公司推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50%回饋金。

雙北捷運公車用悠遊付，首搭乘車碼最高50%回饋。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊付會員搶先享有乘車碼轉乘優惠！使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內、公車轉幹線公車80分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。

慶悠遊付乘車碼上線，悠遊卡公司推出首搭回饋活動，自115年1月3日至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50%現金回饋，每戶限一次，回饋上限33元，限量10萬名。另外，任務解鎖再加碼！1月3日至1月9日期間，會員使用乘車碼滿3次，就加送50元現金回饋券一份，限量1萬份，送完為止。此外，乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，搭乘臺北捷運亦可同享北捷常客優惠。

悠遊付乘車碼使用步驟。（圖／悠遊卡公司提供）

想要快速通關閘門？先設定手機桌面乘車碼，可加快通行速度！持iPhone手機，先長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定。

一鍵開啟悠遊付乘車碼超快速。（圖／悠遊卡公司提供）

Android手機，長按悠遊付App圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼。另外，使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約5～10公分的距離最容易感應，當驗票機或閘門顯示「掃碼成功」時，就表示扣款完成！

悠遊付一鍵進入乘車碼，首搭送50%回饋金。（圖／悠遊卡公司提供）

全盈+PAY表示，等慶乘車碼啟用並鼓勵民眾以實際行動支持低碳交通，2026/1/3-2026/3/31，當月使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運累積達10次，即有機會獲得888元全盈儲值金；全盈+PAY「減碳贏家」同時再加碼，2026/1/3-2026/6/30期間，凡使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，即可獲得 7.6 克減碳紀錄，讓每一次搭乘都可轉化為個人實踐永續的成績，還可再獲得全家Fa點（使用乘車碼扣款，1元贈1點全家Fa點）。

搭乘北捷使用全盈+PAY乘車碼，抽888元全盈儲值金。（圖／全盈+PAY提供）

同時，迎來新的一年，全盈+PAY將送出萬元全盈紅包！2026/1/1-2026/3/31期間，於全盈+PAY合作之實體通路、電商、支援TWQR掃碼支付商家，使用全盈+PAY消費累積滿新台幣3,000元(含)以上，即可獲得1次抽獎資格，累積滿新台幣6,000元(含)以上，即可獲得2次抽獎資格，依此類推。抽獎獎項包括1萬元和5千元全盈儲值金、Marshall攜帶式藍牙喇叭及全家購物金等大禮。全盈+PAY另外也推出迎新限定優惠，於2026/1/1-2026/3/1期間 ，每月 1 日於全家便利商店「隨買跨店取」使用全盈+PAY購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，即享買 30 送 30 的超值回饋，另有五月花厚棒衛生紙 2 串優惠價 170 元。

LINE Pay Money持續回饋新會員，即日起至1月28日，只要新開通帳戶，並完成一筆實體店家消費且單筆滿99元指定任務，即可參加幸運轉轉樂一次，有機會抽最LINE POINTS 99點，付款任務可選用信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款；開通帳戶後也同享LINE Pay各項活動回饋及LINE POINTS累積與使用。

即日起至1月28日，LINE Pay Money新會員完成開通並於實體店家單筆消費滿99元，即有機會抽中LINE POINTS 99點。（圖／LINE Pay Money提供）

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，開通成為LINE Pay Money會員後，即可「連結銀行帳戶」進行「儲值」與「提領」，目前提供19間合作銀行均享0手續費，會員即可選擇以LINE Pay Money帳戶餘額進行日常生活支付、繳交超過5,000項生活繳費項目。LINE Pay Money也提供「聊天室轉帳」、「轉帳邀請」、「好友分帳」等功能。

「LINE Pay找體驗」平台，提供多元娛樂與票券選擇，如選用LINE Pay Money帳戶餘額付款，即日起至3月底，同享每週一到五，單筆不限金額消費LINE POINTS 10%回饋，每週六日享最高LINE POINTS 18%回饋，國內外景點、台灣高鐵或JR Pass等交通票券、泡湯按摩等，都能以LINE Pay Money完成行程預定兼享回饋。

迎接 2026 年的到來以及新春消費高峰，Pi 拍錢包宣布自 2026年1月1日起至2月28日，攜手玉山銀行展開為期兩個月的「迎新年立馬賺紅包」加碼活動，針對PChome24h 購物、環球購物中心及全國電子等23家通路，祭出最高 10% P幣回饋。

Pi拍錢包PChome24h購物消費。（圖／Pi拍錢包提供）

攻略一、PChome24h購物 週一、週三買家電、年貨最高享10%。用戶於2026年1月1日至2月28日活動期間，使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡，於週一及週三下單結帳，單筆滿 6,600 元享最高8%P幣回饋，單筆滿 10,000 元最高贈10%P幣回饋。

攻略二：北中南22間通路祭最高10%回饋，7-ELEVN限時限量滿1,111元立折125元。於2026年1月1日至2026年2月28日間，使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡於22家指定通路消費，單筆滿1,300元最高享8%P幣，單筆消費滿3,600元享最高10%P幣，兩者擇優回饋。

攻略三：海外旅遊與日常刷卡限時加碼，最高享6%回饋。於2026年1月1日至2月28日，消費者持玉山 Pi 拍錢包信用卡消費(含綁定 Pi 拍錢包消費)，當月國內外一般消費累積滿30,000並於指定網址完成登錄，則當月份國外一般消費最高享3%P幣回饋。

日常消費也有好康可享，玉山 Pi 拍錢包信用卡於於2026年1月1日至2月28日最高可享6％P幣回饋，只要於活動期間當月國內外一般消費滿10筆(含綁定 Pi 拍錢包支付)，於指定連結登錄後，當月國內一般消費加碼1％回饋，每月每卡上限1,000P幣。如果疊加 Pi 拍錢包基本權益1％回饋及指定通路加碼4%回饋，則當月使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡於超過150指定通路的消費，可享最高6%的高額回饋。

另，LINE Bank宣布，領先全市場、獨家開放預購全台 2026 年第一檔發行的台股主動式 ETF——「安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（本基金之配息來源可能為收益平準金）」。作為全台唯一提供此檔ETF預購服務的銀行通路，LINE Bank再次打破傳統金融框架，讓投資人無需受時間、地點限制，1月2日上午9時起，無論例假日、非營業時間，皆能24小時透過一支手機，以不到一分鐘的極速流程，優先搶占台股主動選股的投資先機。

LINE Bank宣布，開放預購全台2026年第一檔發行的台股主動式 ETF。（圖／Pi拍錢包提供）

