悠遊付繳學雜費首繳贈50%回饋券 加碼再抽iPad mini

悠遊卡公司近日宣布，悠遊付乘車碼再次升級，特別針對iOS用戶推出一鍵搭車的便利功能。從即日起至3月31日止，使用悠遊付乘車碼首次搭乘雙北捷運或公車的用戶，可享受票價最高50%的回饋金，每戶限贈一次，名額有限，僅限10萬名。

悠遊付乘車碼再次升級，特別針對iOS用戶推出一鍵搭車的便利功能。（圖／悠遊卡公司提供）

此外，悠遊付乘車碼的回饋可與「月級挑戰」活動疊加，使用者只需在悠遊付App中開啟乘車碼快速鍵，即可迅速進入掃碼畫面，提升搭乘效率。悠遊卡公司提醒用戶，請務必將App更新至最新版本，以確保最佳使用體驗。

為了鼓勵民眾綁定台北捷運Go App，悠遊卡公司也推出了「月月抽999捷運點」活動，期間至6月30日，綁定後搭乘捷運即可參加抽獎，還有機會獲得台北捷運一日票。

悠遊付推出繳納學雜費的優惠活動，自即日起至3月31日止，民眾使用悠遊付繳納學雜費，累計滿1萬元且完成使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費交易3筆，就送價值500元現金回饋券，每月限量1000名(活動期間每戶限贈一次)，並有機會參加iPad mini抽獎。

此外，針對首次使用悠遊付繳納學雜費的會員，加碼贈送50%現金回饋券1 張（單筆消費滿100元可使用，最高回饋100元），每月限量1000 名，送完為止。

悠遊付繳學雜費最高10%回饋再抽iPad mini 。（圖／悠遊卡公司提供）

