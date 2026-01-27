悠遊付跨境交易近萬筆 全支付日韓購抽行李箱

海外旅遊在春節前後進入高峰，支付業者趁機打出跨境優惠。悠遊卡公司啟動悠遊付韓國跨境支付功能後，日均交易額月成長超過60%，2月將展開新方案，每筆消費最高贈送30%儲值金與折扣。全支付祭出抽獎活動，前往日本或韓國累積交易滿額即可參加，有機會把20吋百夫長登機箱帶回家。街口支付狂撒街口幣，綁定指定帳戶在日本消費回饋10.5%。

悠遊卡公司電支服務「悠遊付」跟上TWQR腳步，於去(2025)年12月22日啟用韓國跨境掃碼交易功能，1個月來累計跨境交易數已經近萬筆，其中新會員使用占比近30%，顯示跨境購物服務成功吸引新會員加入。今(2026)年1月份的日均交易額較去年12月暴增逾60%，主要消費場景集中在便利商店與大型免稅店。

為吸引更多會員利用，悠遊卡公司自2月1日至28日推出「悠遊付前進韓國」好康，活動期間到韓國貼有TWQR標誌的店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，即可獲得18.5%悠遊付儲值金，加上免1.5%海外交易手續費、綁定元大或彰銀帳戶加碼10%，加總最高回饋率衝上30%。

全支付同樣能在海外交易，到日本PayPay特店、韓國Zero Pay、HIVEX特店等，皆能直接以全支付錢包或綁定銀行帳戶掃碼扣款。1月底前跨境掃碼購物累滿1萬元、3萬元可參加抽獎，將分別送出14吋、20吋CENTURION百夫長行李箱，換算市價約3,400元、1萬3,800元。

街口支付在日本PayPay特店與指定合約店家暢行無阻，於指定店家如Bic Camera、松本清……等最優享7%折扣，綁定台新銀行街口豬富卡能拿到3.5%街口幣，折扣與回饋合計高達10.5%，同時免收1.5%海外交易手續費，疊加後相當於12%的福利，等同日本購物通通88折。

