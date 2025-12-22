悠遊付隨TWQR進韓國 首波最高送40%福利

受到韓劇與K-POP影響，「韓國」成為近年國人喜愛旅遊的熱門地點之一。悠遊卡公司看準商機，搭上財金公司TWQR列車，今(22)日正式宣布「悠遊付」正式啟用韓國跨境掃碼交易服務，只要綁定銀行帳戶，即可在韓國超過36萬個使用據點購物，不僅免收手續費，還能獲得最高40%的回饋金與回饋券，同時預告下一站將前往日本與新加坡。

電子支付不僅在國內好用，出國一樣也能通。悠遊卡公司加入財金公司主導的電支國家隊，即日起開通TWQR在韓國的掃碼支付服務，只要打開悠遊付APP並設定連結指定銀行帳戶，同時將所在國家切換為韓國，就能在韓國逾36萬家特約商店掃碼消費。像是在GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等4大超商、樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place……等連鎖賣場，通通可以「手機付款」。

廣告 廣告

為慶祝跨境交易服務登場，悠遊卡公司即日起推出「悠遊付前進韓國」優惠，明(2026)年2月28日前在韓國使用悠遊付的每筆交易，都能拿到18.5%回饋金，疊加免收1.5%海外交易手續，基本回饋率高達20%。銀行還有特別加碼，綁定元大、彰銀帳戶，每筆加贈10%悠遊付回饋金，在樂天免稅店購物額外送10%樂天免稅店現金回饋券。各項優惠加總後，最高回饋率衝上40%。

此外，悠遊卡公司設計實體卡片禮遇，前往樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店與濟州島店購物，到服務台出示實體悠遊卡或悠遊聯名卡，即可升級成為「GOLD會員」，可享1萬pre-LDF PAY好康，消費滿額最高再折價88美元。悠遊卡公司表示，未來將持續跟著財金公司腳步，預計下一步進軍日本與新加坡。

其實國內不少電支業者都已經在韓國布局，愛金卡公司「icash Pay」是首家跟上財金公司TWQR跨境腳步的專營電支機構，全支付透過HIVEX平台開通韓國Zero Pay與HIVEX特約店家，適用據點突破190萬家。

台新銀行電支方案「台新Pay+」則與韓亞金融集團合作，可在韓國Hana Pay特店掃碼交易，綁定台新Richart卡不但免付手續費，再賺3.8%台新Point。LINE Pay同樣在韓國拓展不少特店，綁定信用卡即能在樂天、新羅免稅店、CU超商……等指定店家購物。

原文出處

延伸閱讀