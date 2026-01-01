悠遊付「月級挑戰」2026升級！回饋最高5% 白金會員抽萬元捷運點

記者李鴻典／台北報導

悠遊卡公司宣布，回饋悠遊付近400萬會員，自2026年起全面升級「月級挑戰」活動，平日最高可享3%回饋，每週五會員日再加碼2%，單筆消費最高回饋達5%；白金會員還可每月參加抽獎，有機會獲得10,000 點捷運點數(1點等於1元)。

悠遊付「月級挑戰」全面升級，白金會員再抽萬元捷運點。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司說明活動時間，自2026年1月1日02:00起至2026年4月1日01:59止，悠遊付「月級挑戰」全面大升級，活動分為銀級、金級、白金三級制度，會員只要於前一個月達成指定交易條件，次月即可獲得相對應等級的專屬回饋。

其中，銀級會員只要前月完成3筆交易即可達標，金級會員需完成10筆交易並累積消費滿5,000元，白金會員則須完成20筆交易且累積消費達10,000元；回饋部分當月白金級會員使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶進行扣款交易，可享3%回饋金、金級可享2.5%、銀級則為2%，每逢週五會員日再全面加碼2%，白金會員單筆最高可享5%回饋金。

至於新加入悠遊付的會員，首月不須達成任務，即可直接享有筆筆3%回饋。

悠遊卡公司也說，悠遊付各級會員每月還享有免費提領優惠，銀級3次、金級5次、白金10次；白金會員還可享專屬豪華福利，只要是當月白金會員，即可獲得抽獎機會，每月將抽出3名幸運得主，各可獲得10,000點捷運點數（1捷運點等同新臺幣1元）。得獎名單將於次月5日前抽出，並公布於悠遊卡公司官網。

另，自2026年1月1日起至2026年3月31日止，既有會員（推薦人）分享個人專屬推薦碼，邀親友註冊成為新會員，推薦人每成功邀一位新會員註冊，可立即獲得新臺幣100元現金回饋券(50元2份)，且個人推薦次數不設上限；受邀的新會員完成註冊後，同樣可立即獲得50元現金回饋券，還可享最高每筆5%的優惠回饋。

