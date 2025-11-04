悠遊卡也會過期？超過1時間無法用 展期、查詢效期方法一覽

生活中心／游舒婷報導

你知道悠遊卡其實也有「有效期限」嗎？悠遊卡公司表示，為確保卡片感應功能正常，每張悠遊卡都設定了 20年的使用效期。若超過期限可能出現感應不良、無法支付等情況，因此建議使用者主動查詢卡片效期，並在期限到前辦理展期或更換新卡，以免臨時無法使用。

悠遊卡也有有效期限。（圖／取自悠遊卡官網）

※悠遊卡有效期限是多久？

根據悠遊卡公司說明，悠遊卡屬於含有晶片與天線的電子票證，長期使用下可能因天線老化、晶片耗損導致感應異常。為了維持安全與穩定性，官方將悠遊卡的有效期限設定為 20年。

若你的悠遊卡是十多年前購買的，建議盡早查詢效期，避免在捷運、公車或便利商店結帳時突然刷不過。

※悠遊卡過期會怎樣？餘額會不見嗎？

許多人擔心悠遊卡到期後餘額會「歸零」，悠遊卡公司說明，餘額不會因到期而消失！但若票卡超過使用期限，將無法再進行搭乘、加值或小額支付。建議在卡片仍能正常感應時，提早前往指定地點展期，以維持悠遊卡的使用功能。

※悠遊卡到期怎麼辦？可展期多久？

如果悠遊卡仍完好無損、晶片功能正常，持卡人可辦理延長5年的展期。但要注意，若是學生卡、敬老卡或其他優惠卡別，展期後將自動變為一般全票，優惠資格會取消。若希望持續享有優惠，建議重新申辦身分專屬卡片。

※悠遊卡展期地點一次看

目前悠遊卡展期可於以下地點辦理：

1.四大超商門市（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）結帳櫃台

2.台北捷運各站點（旅客詢問處及自助加值機台）

3.悠遊卡公司客服中心及合作據點

※悠遊卡效期查詢教學

想知道你的悠遊卡還能用多久？可透過官方網站線上查詢：https://reurl.cc/ORq1KA

步驟如下：

1.輸入悠遊卡號碼

2.選擇「卡片效期」項目

3.輸入驗證碼並送出查詢

