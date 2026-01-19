悠遊卡優惠券、餐飲折價券推播！坐捷運再省荷包，池上飯包、爭鮮GoGo…18間店家「即食救援」

悠遊卡公司周五(1/16)宣布下周起啟動「即食救援行動」，攜手18家餐飲、零售業者，結合悠遊卡、悠遊付長期累積的數據基礎，讓餐點能即時被享用，進一步讓永續、環保融入日常。

近年，北捷積極活化站體空間，民眾可以在「Metro Corner」逛微型商場、快閃店。甚至早上熱門通勤時段，可以在捷運看到知名早餐店進駐，提供即時餐點給通勤族。



此次推出「即食救援行動」，悠遊卡董事長林志盈說明，是為了將即時餐點資訊，送到民眾手中。合作店家於特定時段，推出限時賞味餐點時，悠遊卡公司會運用長期累積的數據，透過悠遊付「Easy Wallet App」推播訊息。



「商家可以提供折價券，引導民眾上門。」林志盈說，悠遊卡發行上億張卡片，北部市占率破9成，悠遊付也有超過400萬用戶，因此對永續責無旁貸，同時讓民眾在對的時間、對的地點，收到實用的即時訊息，

左起：悟饕池上飯包總經理李鎮岳、數位發展部數位產業署專委黃珞寧、悠遊卡公司董事長林志盈、環境部環境保護司副司長呂雅雯、爭鮮gogo總經理王亭力，共同參與啟動儀式。圖／黃靖文攝

池上飯包、爭鮮GoGo 18分店響應



悟饕池上飯包總經理李鎮岳分享，車站周邊來自通勤族的客群，約有5%、6%左右。他點出，通勤族的痛點是經常「誤餐」，這些人不一定能在12點準時用餐，甚至餐廳都已準備歇息，此時就能透過優惠推播，吸引通勤族來消費。



李鎮岳表示，透過響應SDGs的政策，也能消費者知道，公司正為了地球盡心力，提升品牌力。



爭鮮GoGo總經理王亭力則點出，大家對「迴轉壽司」已經很熟悉，但對外帶服務可能還不太了解，因此透過與悠遊卡公司的合作，最重要是讓通勤族，意識爭鮮GoGo在此處。「畢竟，不太會有人特別跑來捷運站，光顧我們的店。」她笑說。



王亭力分享，爭鮮GoGo未售出而報廢的餐點，其實比率並不會超過1.5%，因為店家有嚴格控管數量，也會適時推出貼出8折優惠，若能透過推播，把最後1、2盒即時售出，也是好事一件。

爭鮮GOGO (台北車站區域) 分店名稱 捷運站點 京站店 台北車站 北車店 台北車站 站前店 台北車站 台北東陽店台北車站

沒有富爸爸 悠遊卡出招鞏固交通場域



林志盈分享，這也是活用悠遊卡公司長年累積的交通票證數據，讓數位應用融入日常，不僅響應永續，更讓悠遊卡公司成為商家的強大夥伴。



「我們沒有辦法靠大量補貼，吸引客群或開發通路。」林志盈娓娓道來，悠遊卡在發展悠遊付的痛點。相反地，悠遊卡最大的優勢在「交通場域」，因此，此次無非就是在鞏固地盤，將數據力轉化為影響力。



下一步是什麼？ 超級悠遊卡佔比拚倍增

近期，北捷大舉更新票閘口，除開放QR乘車碼，更擴大至信用卡直接刷卡進站，是否會對悠遊卡造成衝擊？林志盈坦言，開放一個月以來，每天都會找北捷提供數據，時刻盯著報表。

只是，回顧過去桃園捷運、台中捷運開放經驗，採用QR乘車碼或多元支付方案，佔比多在3%之下，對於通勤族來說，交通票證仍是不可或缺的工具。林志盈認為，台北身為國際城市，或許外國人使用信用卡比率會高些，但不會差異太大。

林志盈表示，悠遊卡公司推出的第二代超級悠遊卡，能直接透過手機NFC加值，民眾不必跑超商或站點，就能做到儲值、購買交通票證。現在滲透率到去年底約8%，今年要拚倍增。





