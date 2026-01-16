悠遊卡展開「即食救援」 數據串聯店家推限時優惠美食

生活中心／綜合報導

為了提倡永續餐飲，越來越多店家都會在各種時段釋出打折的即期食品，悠遊卡公司也跟數發部合作，即將推出「即食救援」的計畫，民眾只要下載APP，就會在平時常出入的交通節點，就會收到推播，提供附近的即期食品優惠資訊，讓用戶撿便宜、也避免食物浪費。

記者林莉：「過了用餐期，但還是想吃點東西，現在走在路上，你可以打開悠遊付小鈴噹，因為隨時都有可能聞香而至，像是這個模擬推播，這間壽司分店將在10點半，有每份10元的味噌湯，你就可以到店選購。」目的是不浪費每一份餐點，也能讓小資族撿便宜，民眾的支付習慣，結合悠遊卡後台數據，在大家平時常出沒的捷運、鐵路、公車站點，跟餐飲、零售商合作，特定時段，推限時餐點，消費者買到更划算，店家準備的食材，也不浪費，「即食救援行動」，1月19日全面展開。

悠遊付串聯店家，推「即食救援行動」。（圖／民視新聞）





記者林莉：「購買辦法其實也很簡單，來到推播店家打開APP訊息，並且說，老闆我要用這個APP，買一個經典排骨飯包，這樣就能成功購買囉。」像是便當店，每天有5個時段，主要推鯛魚、排骨、烤肉飯，這個全台首創的推播方式，主要也是因為悠遊付已經達400萬使用者。悠遊卡公司董事長林志盈：「最常見的像麵包店，這個他們都會想說，我的麵包在今天打烊以後，就盡量能夠把它銷售出去，所以麵包店的意願是最高的，其他的餐食的部分也有。」





不少店家已經有固定時間推「惜食商品」。（圖／民視新聞）





第一波試辦，順利的話，也會擴大，但數據收集的背後，部分民眾也擔心隱私問題，不過，大多數人樂見其成。民眾：「這樣可以啦，消費者也省錢嘛，有更多收集便宜資訊的管道。」目前像是四大超商、頂好、星巴克、全聯、家樂福，每天都有固定時間，推出惜食商品，最低半價就能買到，讓即食商品不浪費，現在在交通節點串聯店家，加上推播資訊，讓消費者更輕鬆、更划算購買。





