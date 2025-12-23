悠遊卡彩虹熊盲盒寵粉 全支付買3C限時9折

電子支付年終大放送，並且打造萌系造型卡圈粉。悠遊卡公司全新設計「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」，預計12月26日上午開賣，限量3,000張。全支付聯手「神腦國際」推出優惠，今(2025)年底前於實體門市與線上平台消費，滿額均贈最高10%全點。「台灣Pay」攜手瑞芳商圈祭出加碼優惠，以台灣Pay綁定銀行帳戶在當地店家掃碼交易，不限金額享20%現金回饋。

悠遊卡公司第2彈「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」於12月26日上午11點上市。卡片設計成大頭造型，並具備Supercard功能，每隻Care Bears直徑約11.5公分，有紫色的Grams Bear、暈染風格的 True Heart Bear、藍綠色的Wish Bear、粉色的Hopeful Heart Bear等4款經典角色。還有1款隱藏造型，僅開放悠遊付會員在Easy Wallet APP上購入。每張售價499元，每日限下單1次且限購2張，全台僅發售3,000張。

為吸引新會員加入，即日起註冊時輸入「CAREBEARS」指定推薦碼，就能獲得50元博客來專用現金回饋券1張，可以在購買「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」時使用。疊加「新會員筆筆最高3%回饋」與「聖誕跨年筆筆2%回饋」福利，最高回饋率衝上15%。

年底是添購家電、手機的旺季，全支付找來「神腦國際」力推實體門市與線上購物好康。即日起至12月31日全支付會員完成登錄後，在神腦國際通路選購家電、3C或生活用品，單筆滿3,000元能拿到4%全點，綁定指定銀行帳戶後回饋率更一口氣加碼至10%，相當於購物通通打9折。

「台灣Pay」結合瑞芳商圈舉辦「來去瑞芳賞瓶燈 享有台灣Pay回饋20%」活動，12月26日至明(2026)年6月26日，民眾到訪瑞芳觀光，於指定店家使用「台灣Pay」綁定銀行帳戶或金融卡付款，單筆不限金額均享20%現金回饋，每筆上限500元，每一帳戶最高可獲3,000元，總回饋上限為30萬元。

