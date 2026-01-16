悠遊卡推「即食救援」 划算價格享新鮮美味

記者古可絜／臺北報導

悠遊卡公司昨日宣布「即食救援行動」將於19日登場，結合悠遊卡與悠遊付數據應用基礎，攜手餐飲與零售通路夥伴，推播附近即期食品，不僅讓每一分社會資源發揮最大價值，更讓民眾能以最輕鬆、划算的價格，享受當下的新鮮美味。

「悠遊卡環保即食救援行動」響應數位發展部數位產業署推動的智慧城鄉生活應用計畫所發起的行動，鼓勵產業把既有的技術，用在民眾的生活場域中，透過跨領域合作，讓數位應用融入日常。在政策的支持下，悠遊卡公司以多年累積的交通與支付數據為基礎，攜手餐飲夥伴，逐步建立可運作的即食救援服務，將政策理念轉化為民眾看得到、用得到、可參與的生活服務。

廣告 廣告

為將即時的美味資訊送到民眾手中，當合作店家於特定時段推出限時賞味餐點時，悠遊卡公司會運用長期累積的數據優勢，透過悠遊付「Easy Wallet App」，推播相關優惠資訊給在附近的消費者，民眾就可收到實用的即時訊息，輕鬆以更划算的價格享用美味餐點，在滿足民眾日常需求的同時，也讓資源被更有效的利用。

悠遊卡公司「即食救援行動」19日登場，讓每一分社會資源發揮最大價值。（記者古可絜攝）