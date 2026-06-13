悠遊卡搭自強號 男拒補票遭請下車竟襲警

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昨天下午有男子持悠遊卡搭乘台鐵自強號列車，男子拒絕補票，跟鐵警發生肢體衝突。（圖／東森新聞）





昨天（12號）下午有男子持悠遊卡搭乘台鐵自強號列車，因為該班列車是普悠瑪號，被列車長發現後，男子拒絕補票，卻不願下車，跟鐵警發生肢體衝突，造成員警臉部擦挫傷，最後被依妨害公務現行犯逮捕。

被5名員警團團包圍，男子身穿顯眼的國旗衣被上銬帶走，因為他在列車上不遵守規定還襲警。

12號下午3點多，一名55歲李姓男子持悠遊卡搭乘台鐵自強號137車次想去中壢，但這班列車不只沒有停靠中壢站以外，還要購買車票才能搭乘，因此列車長明確告知要解除運送契約，他仍不願配合。警方到板橋車站請他下車，結果他竟然徒手攻擊員警，造成員警臉頰擦挫傷，立即依妨害公務現行犯逮捕，不只如此還導致列車延誤12分鐘。

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