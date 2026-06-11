悠遊卡錢不夠搭車！桃園女遭「騙進旅館性侵」 男完事塞200元
桃園一名女子小雯（化名）在行經桃園市中壢火車站前，因為悠遊卡的錢不夠搭計程車，就在車站附近徘徊，結果一名陌生男子阿豪（化名）表示可以給她200元搭車，但條件是要跟他去旅館「休息」一下，然而兩人抵達旅館後，阿豪竟違反小雯的意願性侵她，事後還給200元離去。案件曝光後，遭檢察官提起公訴，法院最終判處阿豪4年6個月，可上訴。
悠遊卡錢不夠！桃園女遭哄騙性侵
判決書指出，2024年9月19日11時許，小雯行經桃園中壢火車站前，因為悠遊卡的錢不夠搭計程車，就在車站徘徊，一旁的陌生男子阿豪說，可以給她200元，但條件是要到汽車旅館「休息」一下，小雯當下以為只是休息沒有多想，就跟阿豪一起抵達汽車旅館。
到房間之後，阿豪開始脫衣服，也叫小雯脫衣服，隨後阿豪違反小雯的意願，強行與她發生關係，事後還拿200元給小雯。兩人互加LINE，隔天阿豪謊稱可以利滾利，想要叫小雯投資，兩人談話間，小雯提到阿公、阿嬤有不動產，阿豪就愈來越激動，叫她把錢拿出來。
惡男想詐財！女驚覺不對報警
所幸，小雯發覺不對勁，選擇報警處理，並配合警方跟阿豪相約在桃園一家超商見面，阿豪到場後一度想要逃跑，但仍遭警方逮捕，並扣押手機以及SIM卡。另外，小雯當天遭到性侵時，為了保留DNA證據僅簡單清洗四肢，驗傷也發現小雯體內有裂傷，警方鑑定出也在小雯體內檢驗出阿豪的DNA，案件經檢察官提起公訴，桃園地院審理。
審理期間，阿豪否認犯行，阿豪律師指出，小雯體內只有驗出阿豪的DNA，並無精液，主張阿豪並沒有性侵小雯。此外，針對詐欺取財部分，阿豪辯稱說，有告訴小雯娃娃機台穩賺不會賠，並要求小雯拿出幾百萬，聲稱只是想要幫小雯投資。
對此，法官勘驗證據後指出，根據小雯的陳述，以及驗傷報告、DNA鑑定後，認定阿豪犯強制性交罪，判處4年6個月徒刑。詐欺取財的部分，法官認為阿豪實際上並無投資娃娃機台，也沒有像小雯提出具體方案細節，可見阿豪所說投資娃娃機台這件事是虛構並非事實，最終依詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金，可上訴。
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