悠遊卡首發超級悠遊卡學生證 交易額升30%
[NOWnews今日新聞] 悠遊卡公司與輔仁大學共同推出全台首創的「超級悠遊卡學生證」，為百年校園寫下數位轉型重要的里程碑。此卡結合了交通、消費與校園應用三大功能，自開學啟用滿三個月以來，深受學生喜愛，今年9月開學至11月，交易金額較9月份成長超過30%，顯示校園無現金支付模式日漸成熟，也帶動輔大商圈消費動能成長，展現顯著效益。
悠遊卡公司與輔仁大學合作推出「超級悠遊卡學生證」，並結合悠遊付 Easy Wallet App，打造全台校園首創的虛實整合支付模式，此卡同時具備學生證、交通卡與校園應用三大功能，可在超商、餐飲、停車場、校園繳費機及自販機等支付場域使用，並整合門禁系統，全面提升校園生活的便利性。
透過悠遊付，學生能幫「超級悠遊卡學生證」進行加值、還能使用轉帳、繳納學雜費與購買TPASS定期票等多項服務，預計明年將再開通宿舍冷氣、體適能中心等更多支付場域。自新學期開始後，已超過一成新生註冊成為悠遊付會員，整體使用成效持續提升，為輔仁大學打造出更智慧化、無現金的校園生活圈。
悠遊卡公司表示，推出「超級悠遊卡學生證」後，單筆交易上限提高至一萬元，使整體交易金額明顯攀升，自9月開學至11月，交易金額較9月份成長超過30%，顯示校園無現金支付模式日漸成熟。根據數據顯示，學生最常在輔大商圈的店家與連鎖品牌進行餐飲消費；購物部分則以外宿與生活採買為主，如：超商、超市及IKEA為主要消費場域，交易金額佔整體交易金額約60%，突顯「超級悠遊卡學生證」已深度融入學生的日常生活。
為讓輔大師生優惠更有感，自即日起至12月31日止，悠遊付會員至「輔大校內外指定店家」單筆消費滿100元，即享20%悠遊付回饋金，每筆最高回饋20元，每人最高可享100元悠遊付回饋金。
本活動可與「月級挑戰活動」疊加，最高享23%回饋，同時推出輔仁大學「百年校慶園遊會」粉專互動活動，學生每週分享當週悠遊付優惠貼文，即有機會抽中造型悠遊卡，每週限定20份，數量有限，送完為止！身為輔大一份子的你，趕快動起來，享受專屬回饋。
