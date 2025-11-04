悠遊卡6種支付攻北捷 一卡通回防高雄YouBike

交通運具推動多元支付方案，點燃票證業者間的戰火。北捷將於明(2026)年開通多元乘車支付服務，悠遊卡公司積極搶占「灘頭堡」，今(4)天公布6種嗶進站方式，包括實體悠遊卡、悠遊付的「嗶乘車」、「乘車碼」、三星Samsung Wallet悠遊卡……等，吸引市民繼續愛用「悠遊卡」。高雄YouBike則是中止綁定LINE Pay付款，改以iPASS MONEY或綁信用卡交易，全力「回防」一卡通。

台北捷運多元支付預計明年1月起開放使用QR乘車碼、7月開通信用卡進閘門，讓乘客與觀光客搭車能有更多選擇。新支付方案啟用後，勢必衝擊「悠遊卡」的市占率及收益。悠遊卡公司彙整目前悠遊卡可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式，希望民眾繼續「相挺」。

除了民眾常用的「實體悠遊卡」外，「悠遊付」電子支付也有「嗶乘車」與「乘車碼」功能。其中「嗶乘車」專為具備NFC功能的Android手機設計，可直接持手機感應進出閘門，「乘車碼」則須開啟APP中的QR Code畫面，目前可用於台中捷運與多條公車路線，且不論Android或iPhone手機都適用。

「Samsung Wallet悠遊卡」為與三星公司合作的支付方案，可在三星手機內直接新增卡片，不須打開APP就能感應進出站。「電信悠遊卡NFC-SIM卡」為中華電信專屬，用戶前往門市付費更換SIM卡，Android手機就能變身為悠遊卡感應乘車。「穿戴式裝置悠遊卡」則是在小米、Garmin等品牌行動裝置內安裝悠遊卡晶片，讓手錶、手環等裝置變成悠遊卡，輕觸悠遊卡感應區就能進出閘門。

高雄交通局即日起調整高雄YouBike的支付方式，停止使用LINE Pay，改以iPASS MONEY或綁定信用卡付款。已經於系統內綁定LINE Pay的民眾仍可繼續使用，但明年1月1日起就會完全中止服務。由於LINE Pay與一卡通公司將於明年元旦「分家」，iPASS MONEY將完全退出LINE平台，市場傳聞「YouBike」只是一卡通復仇的開端。

至於LINE Pay則是配合11月7日至10日開幕的ITF台北國際旅展，民眾於現場以LINE Pay掃描活動QR Code即可獲得520元優惠券，現場消費滿200元還能領取10點LINE POINTS。同時攤位上每天舉辦3場舞台活動，參與有獎徵答現賺1,666元優惠券，每場再抽出30位民眾送666元優惠券。

