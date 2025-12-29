悠遊畫會《繽紛藝境》年度壓軸大展登場 寫生創作綻放府城藝術新光彩

悠遊畫會《繽紛藝境》年度壓軸大展登場，開幕活動舉辦現場速寫。（歸仁文化中心提供）

記者黃文記／歸仁報導

致力推廣戶外寫生與藝術交流的台南市悠遊畫會，為慶祝「府城城垣三百年」暨畫會成立二十週年，在歸仁文化中心第一畫廊舉辦《繽紛藝境》會員聯展，展期至明年一月十八日，歡迎民眾踴躍參觀，近距離欣賞府城藝術的繽紛魅力。

悠遊畫會於二００五年五月成立，是府城頗具代表性的寫生藝術團體。該畫會多年來持續於每週四上午舉辦戶外寫生活動，理事長盧婉菁邀請繪畫愛好者加入寫生行列，用藝術筆觸記錄府城之美，分享創作的喜悅。

慶祝「府城城垣三百年」暨畫會成立二十週年，悠遊畫會在歸仁文化中心舉辦《繽紛藝境》年度壓軸大展，日前舉辦開幕式，文化局專委方敏華及多位藝術界入士到場，給予畫會二十年來在藝術推廣路上的肯定，現場並辦理人物速寫等活動，氣氛熱鬧。

這次共展出六十二幅作品，涵蓋具象、意象與抽象三大風格。藝術家以油畫、水彩、粉彩及水墨等多元媒材，描繪府城與各地旅遊的自然景觀、人文底蘊與日常風貌，詮釋對土地的熱愛與生活的感動。

悠遊畫會理事長盧婉菁表示，展覽主題《繽紛藝境》象徵藝術家以色彩及情感為創作核心，營造兼具歷史記憶與當代感知的藝術饗宴，展現人文關懷與自然之美的深層對話。展覽即日起至明年一月十八日歸仁文化中心第一畫廊展出。