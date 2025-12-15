「ㄅㄆㄇ悠郵環島」 分享臺灣之美

記者李佩玲／綜合報導

中華郵政公司昨日宣布，將於今日起至明年8月9日在郵政博物館臺中館舉辦「ㄅㄆㄇ悠郵環島」特展，運用注音符號郵票呈現各地風情與特色景點，邀請民眾一同欣賞臺灣之美。

運用注音郵票呈現各地風情

中華郵政指出，臺灣，被譽為「福爾摩沙」及「美麗寶島」，每一處城鄉都蘊含獨特的風景與溫暖的人文故事。此次特展依循臺灣的地理脈絡規劃「北部」、「中部」、「南部」、「東部」及「離島」展區，並運用注音符號郵票呈現各地風情與特色景點，讓「ㄅㄆㄇ」化身為專屬導覽員。

廣告 廣告

為讓參觀體驗更有趣，展場也特別設置「ㄅㄆㄇ迷宮大冒險」互動遊戲，增添孩童學習注音符號的樂趣；現場亦準備可愛的注音符號手拿板，讓民眾發揮創意，拍下獨一無二、充滿回憶的「悠郵」紀念照，相關訊息可至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。

「ㄅㄆㄇ悠郵環島」特展邀民眾一同欣賞臺灣之美。（中華郵政提供）