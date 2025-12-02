患異位性皮膚炎長年搔癢難以入眠 65歲男靠標靶藥物治療迅速獲改善
〔記者黃政嘉／新北報導〕65歲林先生長年受異位性皮膚炎所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，經常抓到遍體麟傷，多年來就醫仍無法穩定控制，經台北慈濟醫院皮膚科以標靶藥物治療，林先生的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需定期回診進行控制性治療。
台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說，異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，4分之1於成年後才發病，台灣盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。
「異位性皮膚炎雖不致命，卻常被忽視而延誤治療。」廖澤源指出，異位性皮膚炎與免疫失衡相關，病人易有過敏性鼻炎、氣喘等合併症，長期反覆發炎與搔抓不僅影響外觀與生活，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症，提醒民眾無論症狀輕重都應及早就醫。
廖澤源表示，異位性皮膚炎的治療，輕度多以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主，同時減少過敏原接觸、規律作息與加強皮膚保濕，大多可良好控制。若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，可依醫師評估合併口服藥物或照光治療，若仍控制不良，可在專業評估下使用標靶藥物治療。
廖澤源說，標靶藥物阻斷異位性皮膚炎關鍵免疫發炎路徑，能有效減少皮膚發炎症狀，改善紅疹、搔癢與失眠等症狀，臨床上多在治療後2至4週內顯著改善，但仍需留意與其他藥物的交互作用，提醒民眾就診時應主動告知平時用藥及本身潛在疾病，讓醫師綜合評估。
