患神經纖維瘤遭霸凌！她甩陰霾奪雙金 精進電腦製圖盼代表台灣爭光

生活中心／賴俊佑報導

「不要讓別人的話定義自己」現年22歲的晏緒恩，出生即罹患叢狀神經纖維瘤，求學過程曾因外觀遭受霸凌，所幸就讀高工時期在師長和同學關愛下走出陰霾，更在電腦製圖技術展現天分與學習熱忱，連2屆獲得全國身心障者技能競賽金牌，目前就讀國立臺灣科技大學的晏緒恩，正積極備賽盼能爭取代表國家參加國際展能節職業技能競賽，為國爭光。

晏緒恩坦言回顧求學過程遭霸凌，仍會難過落淚。(圖／陽光基金會提供)

患神經纖維瘤！求學過程遭霸凌、被視為病毒

神經纖維瘤是因遺傳或本身基因突變而造成的先天性疾病，但常因為患者外觀有顯著皮膚表徵，如：色斑、成群的小肉瘤等，而易遭受異樣眼光或誤以為有傳染性。晏緒恩出生即罹患叢狀神經纖維瘤，緒恩母親因對神經纖維瘤認識有限，主動與陽光基金會聯繫，尋求最新醫療資訊與照護協助。神經纖維瘤除影響緒恩左耳聽力，隨著成長左臉腫瘤亦越發腫大，5歲時即因腫瘤下垂致眼瞼嚴重外翻而需進行手術，此後，每隔數年臉部即須開刀將腫大組織切除，至今已歷經5次手術，並須持續靠藥物抑制腫瘤增長。

有著明顯外觀差異的緒恩，從小就常受到異樣眼光，國中時期更長期受到同學的霸凌，將她視為「病毒」，以不友善言語訕笑，直到緒恩升上木柵高工後，在師長及同學的友善關愛下，逐漸走出心理的陰霾，不僅熱心投入校園公共服務，同時更在電腦製圖技術上展現天分與學習熱忱，至今以專業技術拿下第17屆全國身心障者技能競賽「CAD機械設計製圖」職類金牌、及第18屆全國身心障者技能競賽「電腦輔助立體製圖」職類金牌。

晏緒恩鼓勵顏損童「不要讓別人的話定義自己」。(圖／陽光基金會提供)

回顧求學過程仍會落淚 她鼓勵顏損童「不要讓別人的話定義自己」

回顧求學過程承受霸凌和異樣眼光，緒恩坦言仍會難過落淚，但她始終相信自己的價值，將過往的陰霾轉化為成長的動力，以自身經歷鼓勵顏損孩子們「不要讓別人的話定義自己」。

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，陽光基金會72年設立「陽光獎助學金」，獎項涵蓋優秀獎學金、特殊才藝優秀獎學金、升學獎學金、助學金及陽光子女獎助學金等，至今已逾2萬人次受獎，晏緒恩自求學起連年獲陽光獎學金；陽光基金會今(114)年度共有582名陽光學子獲獎，並於新北、桃園、南投、雲林、高雄、花蓮及台東等七縣市舉辦陽光獎助學金頒獎活動，表揚陽光學子的傑出表現。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

