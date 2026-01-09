患者家屬送禮能收？ICU醫親揭2情況必婉拒 掀網共鳴：學到了

（示意圖／Pexels）

台灣加護醫療現場常見家屬為表達謝意而送禮，但何時該收、何時該婉拒，成為醫護人員心中的兩難。ICU醫師陳志金近日指出，他的原則是觀察家屬是否抱持期待，但遇到2種情況必定婉拒，避免讓醫療團隊因壓力而受影響，並同時兼顧人情與專業倫理。

近日陳志金醫師透過臉書粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，護理人員常在家屬送水果或伴手禮時向他請示，擔心收下會被誤解或造成困擾。他認為一味拒絕固然最安全，但也可能讓真心感謝的家屬感到受挫，因此「送禮時機」成為重要判斷依據。

陳志金醫師說明，若患者已康復出院、轉回普通病房，或離院多年後再回醫院致謝，這些通常是單純感恩，收下反而能成為肯定與鼓勵；甚至患者過世後家屬仍特地致贈心意，更是一種療癒過程，醫護接下這份情，能幫助家屬放下。

至於不適合收禮的時刻，陳志金醫師點出，包括患者剛住入ICU、病情惡化期間，或家屬在提出延長探視、增加探病人數等特殊要求卻未被同意後才送禮。此時禮物往往帶有「期待交換」意味，一旦收下，便可能讓醫療團隊面臨壓力，甚至影響公平原則，因此會選擇婉拒。他也強調，ICU在臨終情況本就會依法與人性考量給予通融，不需以禮物換取。

第二個考量為「禮物屬性」，若退回會讓家屬難以處理，例如大量飲料或自家栽種農產品，基於體貼情感通常會收下並提醒勿再破費；至於高價精品、可長期保存且不具時機正當性的禮物，則多半會拒絕。曾有家屬在病患出院後捐贈平板電腦協助插管病人溝通，則屬公益性質，經院方程序公開受贈。

不過陳志金醫師也提到，若屬端午、中秋、春節等節慶性致意，多半象徵祝福與感謝，醫護通常也會欣然接受。另外，他也笑說，鳳梨、芒果等象徵語帶諧音的水果本人並不忌諱，但同仁偶爾仍會善意提醒。

最後陳志金醫師表示，這些原則不僅適用於醫療場域，也反映日常生活中的人情拿捏；醫療不只是技術，更包含尊重、理解與互動溫度。貼文底下不少網友很有共鳴，紛紛直呼「學到一課了」。

