患難相扶又一年 歲末祈願祝福平安

社區歲末祝福，看到台中民權靜思堂和豐原靜思堂，邀請社區民眾、志工齊聚一堂。回顧一年付出的點滴感動。在傳遞感恩與祝福的同時，也凝聚社區向善力量，迎向嶄新一年。

民權靜思堂，連續兩天舉辦社區的歲末祝福，靜思書軒外面好熱鬧，志工巧思，準備很多的闖關遊戲。 民眾 ：「我的是大力量 愛心無法用數字估算，刮到 給自己這新的一年的祝福。」

氣氛熱絡，好有過年的感覺。場內也有表演，親子班的小朋友，上台演繹手語。豐原靜思堂豐原靜思堂這場歲末祝福，來了很多的社區民眾，大家靜心祈禱，天下無災。民眾 吳夢竹：「今年(2025)我們一直從1月到12月，台灣不斷的發生許多的災難，哪裡有需要 慈濟就會出現，給人膚慰 給人溫暖，給予實際上的救助 。」

廣告 廣告

歲末祝福，回顧一年的點點滴滴，在感恩中迎接新的一年。

更多 大愛新聞 報導：

暖暖包靠氧化發熱 密封隔絕延續物命

淨耀大和尚圓寂周年 緬懷紀念法會

