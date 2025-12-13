患難見真情！她車禍後「心智剩5歲」遭丈夫拋棄搶財產 律師教一招反制

她車禍後「心智年齡退化為5歲」，遭丈夫拋棄搶財產，律師教一招反制。示意圖／取自photoAC

正所謂「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！」南韓一名男子在妻子因交通事故導致認知能力退化至5歲水準後拋下她，5年後竟提出離婚訴訟，並試圖獨占財產。對此，律師指出，丈夫的行為構成遺棄罪，法院原則上不會支持其離婚申請，建議可透過「反訴」，爭取公平財產分割與贍養費，以保障自身權益。

根據《首爾經濟日報》報導，近期YTN電台節目《趙仁燮律師諮詢中心》分享了一名50多歲A女士的故事。她的姊姊在結婚20週年當年發生嚴重車禍，導致心智年齡退化為5歲，丈夫在照顧了一兩個月後便離家並斷絕聯繫。A女表示，「每天哭著求助的姊姊，我無法忽視，所以把姊姊接回家，與丈夫和兒子一起照顧至今已5年。照顧突然變成孩子的姊姊很辛苦，但多虧家人的理解，我才撐下來。」

廣告 廣告

然而，近日A女的姐夫提出離婚訴訟，並要求按照名義分割財產，目前兩人經營的五金店押金與房產皆登記在丈夫名下。A女士無奈直說，「拋棄生病妻子逃跑的人現在卻想獨占財產、提出離婚，我不能坐視，姊姊又說不出話來，太讓人心疼了。」

對此，律師指出，如果A女的姊姊認知能力僅如5歲兒童，則不具備訴訟能力，必須由成年監護人代理進行訴訟，若成年監護人向法院申請並獲准，就能正式應對離婚訴訟。由於A女是姊姊的實際照護者，她很可能被指定為成年監護人。

對於姐夫提出的離婚訴訟，律師認為，拋棄生病妻子、離家出走是明顯遺棄行為，他是婚姻過錯方，未履行共同生活及贍養義務，因此，法院很可能駁回他的離婚請求。他建議，由於維持婚姻對姊姊而言已不可能，且財產全部登記在姐夫名下，A女可幫姊姊提出反訴，爭取贍養費及公平財產分割。只要財產非姐夫分居後單獨取得，就可以依法分割，同時需檢查金融資產從分居至現在，是否有隱匿或揮霍情況。



回到原文

更多鏡報報導

台北人養車年花費破9萬！為何還是一堆人開車？「1痛點」成最大主因

跑外送5年存快500萬！「單王」親曝省錢秘笈 超狂工作時數曝光

號稱免烤起司蛋糕！日本超夯「可口奶滋插優格」吃法 她實測還原賣相網全跟風