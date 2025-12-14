患難見真情！狗兄弟生病牠「將床獻出」感動無數網友

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

美國新澤西州一段溫馨的「狗狗情誼」故事在網路上引發熱議，一名飼主家中飼養的兩隻小狗平時感情深厚，當其中一隻狗突然生病需要手術時，另一隻狗竟以自己的方式默默陪伴，貼心行為讓許多網友直呼「這才是真正的好兄弟」。

根據外媒報導，這名飼主家裡有兩隻狗，一隻白色的名叫「Spanky」，另一隻黃色的叫做「Roman」，牠們從小便親密無間，無論吃飯、散步或休息都習慣黏在一起，長大過程中幾乎不曾離開過彼此的身邊。

日前飼主注意到「Roman」的耳朵異常腫脹，帶去醫院檢查後才發現是耳內血腫，必須接受手術才能治療，這個消息頓時讓家中氣氛變得有些緊張，而「Spanky」顯然也感受到同伴的神情低落，決定用自己的方式安撫對方。

「Spanky」陪伴再好兄弟「 Roman」身旁，這個溫馨舉動早已勝過千言萬語

(示意圖/Unsplash)

「Spanky」沒有像往常一樣吵著玩耍，而是默默地走向自己的小床，用嘴巴努力拖著床墊，一步一步拉到「 Roman」身邊，與好兄弟一起擠在同張床上休息，這個溫馨舉動勝過千言萬語，讓飼主忍不住將其分享至網路。

幸好手術順利地完成，「 Roman」的恢復狀況相當良好，過沒多久就能像往常一樣活蹦亂跳，而「Spanky」也在一旁開心地搖尾巴慶祝，同時又小心翼翼地像是再確認朋友是否真的沒事，故事曝光後，許多網友紛紛被兩隻狗的深厚情誼給感動，留言感嘆「這才是真正的好朋友」、「動物的情感比我們還純粹」、「真的太感動」。