患難見真情！蘇澳鎮長赴日本石垣觀摩防災體系 受贈33萬水災善款

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲受邀參加姊妹市日本沖繩縣石垣市馬拉松比賽，並觀摩當地防災體系，石垣市長中山義隆交付為蘇澳鳳凰颱風受災戶籌募的150多萬元日幣，折合台幣33萬5000元善款，象徵兩地患難見真情的深厚情誼。

蘇澳鎮公所今天(21日)指出，李明哲16日到19日赴日參加第23屆石垣島馬拉松賽，這項比賽是日本最南端大型運動賽事，今年有超過1萬名跑者出賽，李明哲、中山義隆等人都上場比賽。

去年11月鳳凰颱風強降雨造成蘇澳鎮大淹水，災情相當慘重，中山義隆一行人到石垣市商場與街頭發動募款，3個月內募到150多萬元日幣，利用此次機會交給李明哲。

李明哲感性地說，蘇澳鎮與石垣市面對天災時攜手互助，展現跨越國境情誼，雙方不僅是盟友更像家人，他會把石垣市民關懷心意帶回蘇澳，善款也將運用在災後復原上。

石垣市250年前經歷過嚴重海嘯，對災防工作極為重視，目前設置逾40處避難場域，各點配置充足民生物資，由專責單位管理，並定期更新，去年曾與蘇澳鎮簽署「災難互助協定」，李明哲此行一併觀摩當地災防及避難體系，造訪防災儲備倉庫等設施，作為蘇澳鎮強化防災韌性的借鏡。

