患難見真情！「這人」曾推動日本政府送台灣疫苗 賴清德當面致謝

基於共同享有的民主價值，台灣與日本外交關係持續深化，我國總統賴清德今（15）日下午更親自現身，接見日本前內閣官房長官、現眾議員加藤勝信；並當場表示，感謝日本首相高市早苗，持續在國際場合宣示台日友好、展現對台海和平的重視。賴總統也特別提到，去（2025）年12月台日也已進一步簽署「數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，故期盼，未來雙方都能在既有的成果上，持續深化情誼。

賴總統致詞時，首先歡迎加藤眾議員首次訪台、以及西銘恒三郎眾議員、福原淳嗣眾議員等人再度來訪，展現對台灣的熱情與堅定支持。接著提到，在COVID-19疫情期間，台日都面對嚴峻挑戰；當時，加藤勝信擔任內閣官房長官，積極推動日本政府，無償提供我國數量龐大的疫苗，協助台灣度過疫情考驗。「這份情誼，台灣人民始終銘感於心，因此要代表台灣人民，再次向加藤眾議員、以及日本政府表達感謝」，賴清德說。

他進一步指出，如今面對中國威權勢力不斷對外擴張，特別感謝高市早苗首相，多次在國際重要場合不斷表達支持台灣、台日友好、重視台海和平等立場。賴清德也認為，相信在高市的帶領下，台灣、日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

賴總統同時也表示，自高市上任後，日本就宣布鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資；這與他本人就任總統後，提出的「五大信賴產業」高度契合。賴清德續指，去年12月，雙方也簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，兩國都有更多、更大的合作空間。

最後，總統也再次感謝加藤眾議員、西銘眾議員及福原眾議員對台日國會交流的長期努力，並盼雙方在過去累積的豐碩成果上，繼續深化彼此深厚的情誼。而現在正是日本新年開春之際，因此賴也祝福訪賓「金馬迎春、萬事如意」。

輪到加藤勝信眾致詞時，他也回應說，去年多個自民黨訪團陸續訪台，我國總統都親自接見，充分展現對台日關係的高度重視，令人感動。他接著說，去年APEC經濟領袖會議期間，高市首相曾與台灣代表林信義，就經濟、防災等領域之合作進行交流。

加藤表示，台日不僅共享基本價值，且經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時，相互扶持的重要夥伴。尤其311東日本大地震及熊本地震期間，台灣都率先伸出援手；去年11月，也針對日本食品進口，回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。

談及台日合作，加藤也指出，台積電熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵；該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。他也期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作，並感謝台灣在新冠疫情期間提供防疫物資，以及分享數位轉型與公共衛生方面的經驗，促使日本積極推動醫療數位轉型。

綜上述，加藤勝信說，期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。

另外他也談到，去年大阪關西萬博，在台灣的支持下圓滿成功，未來也期待在橫濱國際園藝博覽會等活動持續交流。根據民調顯示，台日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。

訪賓一行由總統府資政暨「臺灣日本關係協會」會長謝長廷、外交部長林佳龍及「日本臺灣交流協會」台北事務所代表片山和之陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

