患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

本刊讀者捕捉到吳心緹（白衣）、插畫家蓋彼（黑衣）與范姜彥豐的女兒粿醬開心玩（左圖），事後她也PO文跟粉絲分享。（圖／讀者提供、翻攝自吳心緹IG）

范姜彥豐10月底指控粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），過去與粿粿因《全明星運動會2》結緣的吳心緹，被發現按讚范姜的控訴貼文，舉動被外界視為明顯表態。近日，時報周刊CTWANT讀者更目擊吳心緹假日陪范姜到親子景點，不僅以行動公開站隊，甚至陪著他一起帶孩子，以實際行動力挺范姜。

11月29日下午4點多，本刊讀者在松菸一處結合公益與娛樂的氣墊樂園看到范姜彥豐帶著女兒粿醬，身旁還有四、五位友人同行，其中包括女星吳心緹。當時范姜在夜光隧道區陪女兒玩滾球，父女倆玩得不亦樂乎；范姜先陪著粿醬完成一次滾球關卡，兩人隨即走向下一關，之後又回到同一關卡再玩一次。其間，粿醬玩到一半突然跑離現場，范姜也立刻跟上，顯示他對女兒的動向相當留心，全程緊盯照看。

粿醬與吳心緹、插畫家蓋彼玩得很開心。（圖／讀者提供、翻攝自吳心緹IG）

之後，范姜走回氣墊區入口與朋友坐著聊天，則由吳心緹與插畫家蓋彼接棒，帶著粿醬到另一個展區玩躲貓貓。根據讀者觀察，粿醬在該區玩了相當長一段時間，吳心緹不僅全程陪玩，還會捕捉粿醬快樂玩耍的一面，而粿醬與她的互動也十分自然愉快，開心時甚至會放聲大笑，看得出兩人很熟識且相處融洽。

陪粿醬玩一輪的范姜，回到入口住與朋友閒聊稍作休息。（圖／讀者提供）

事後，吳心緹也在IG上分享自己與粿醬出遊的影片與心得，寫下：「小小一個人把大人們的心都變軟綿綿，最後點播了一首《小星星》，劃下今天暖暖的句點。」努力陪玩的她更表示，「小孩放電但我反而充滿電，會一直一直想念！！豪（好）可愛。」

吳心緹2021年加盟《全明星運動會》第二季，被分發到「Go Red」，並與隊經理粿粿成為好友，也親眼見證范姜彥豐與粿粿的戀情。就連兩人官宣婚訊前，吳心緹也搶先得知，當時她還盛讚粿粿與范姜非常登對，對才子佳人的結合滿滿祝福。

粿粿（左）與范姜3年前結婚，被控訴3月與王子去玩美國變一個人。（圖／翻攝自范姜IG）

同年底，吳心緹當時的男友胡釋安加入節目第三季紅隊「Red Fire」，在愛相隨與里長伯個性的王子促成下，《全明星》紅隊兩季選手經常一起聚會，默默形成了「王子幫」。不過隨著吳心緹與胡釋安分手，她也逐漸淡出這個朋友圈。

過去吳心緹、粿粿、范姜彥豐、席惟倫、晏柔中等人都是王子幫的成員，還一同聚會。（圖／翻攝自王子IG）

