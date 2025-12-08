患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

粿粿（前排左起）、吳心緹、晏柔中、房思瑜（後排左一）、席惟倫曾因《全明星運動會》成為閨蜜團「緋紅女巫163」。（圖／翻攝自晏柔中IG）

吳心緹當年加入《全明星運動會2》後，與紅隊經理粿粿情同姐妹，兩人還與同樣身高163公分的晏柔中、席惟倫、房思瑜共組「緋紅女巫」，感情相當要好。如今粿粿與王子頂著朋友名號發展婚外情，身為粿粿好友的吳心緹，卻被發現公開按讚范姜的控訴貼文，甚至在假日陪同范姜帶孩子前往親子館同遊。從一連串言行觀察，吳心緹與粿粿的情誼似乎也隨著這場婚變悄然變調，昔日姐妹情深，如今也形同陌路。

許光漢、張軒睿、章廣辰2017年合作《我的男孩》結緣，曾是演藝圈公認的兄弟檔。不過，日前傳出張軒睿與許光漢友情生變，爆料更將矛頭指向張軒睿疑似對許光漢後來居上、資源全攬心生不滿。面對好友關係的變化，夾在中間的章廣辰選擇站在許光漢一邊；就連在許瑋甯、邱澤婚禮場合巧遇，章廣辰也未回應張軒睿的打招呼。對此，張軒睿透過IG限時動態回應「無中生有」，否認相關爆料；章廣辰則還原當時兩人是要出入廁所碰到，強調自己有打招呼，雙方也沒問題。

張軒睿（左起）、許光漢友情生變，讓中間人章廣辰（右）很尷尬。（圖／翻攝自我的男孩IG）

楊丞琳、許瑋甯曾是華岡藝校同班同學，與已故藝人小鬼（黃鴻升）及另外兩位圈外好友組成「華岡五人幫」，維持長達20年的友情。不過，隨著許瑋甯在2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，昔日的閨密情也逐漸破裂。楊丞琳甚至退追許瑋甯IG，就連日前許瑋甯在文華東方補辦婚宴也未現身。對於退追風波，許瑋甯受訪曾低調回應：「我們自己私底下朋友的事情，不需要跟大家報備。」

楊丞琳、許瑋甯、小鬼以及另外兩位圈外好友曾組成「華岡五人幫」，過去感情極好。（圖／許瑋甯臉書）

女星邱偲琹過去促成陳天仁與饒舌歌手皇毅交往，陳天仁卻在節目爆料與「小6歲」前男友的交往經過，提及對方外貌普通，甚至被男方父母懷疑她圖財，氣得皇毅跳出來反駁，並反控陳天仁劈腿、以死相逼，雙方隔空交戰。之後陳天仁雖有向邱偲琹道歉，但兩人的友誼仍無法回到從前，邱偲琹也表示不再當別人的紅娘。

陳天仁（右）、邱偲琹曾經是好姐妹。（圖／翻攝自邱偲琹IG）

