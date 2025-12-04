患「睡眠呼吸中止症」5成太肥胖！醫曝「體重少一成」就能改善症狀

睡覺打呼「暫時停止呼吸」小心睡眠呼吸中止症！醫師指出，全台約70萬人受睡眠呼吸中止症困擾，超過半數同時有肥胖問題，更增加心血管疾病、三高風險。臨床研究指出，只要減重10%，呼吸中止次數即可減少2～3成，呼籲患者可透過減重藥物搭配正確飲食、運動來維持體重。







睡眠呼吸中止症5成肥胖



台北市立萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳表示，臨床數據顯示，超過5成睡眠呼吸中止症患者同時有肥胖困擾，而體重每增加10%，罹患中重度睡眠呼吸中止症的風險就可能飆升至原本的6倍，更增加心血管疾病、三高等風險。

陳伯岳強調，睡不好會影響代謝使人變胖，而體重增加又會讓呼吸道更容易塌陷，進一步惡化睡眠品質，形成難以打破的惡性循環，不僅造成白天精神不濟、記憶力下降，還會導致反覆缺氧。更重要的是，睡眠呼吸中止症與包括心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等密切相關，對健康的威脅極大。





減重10%有效改善呼吸中止



「減重是最有效改善睡眠呼吸中止症的方法。」陳伯岳說明，當體重過重，多餘脂肪會堆積在頸部、上呼吸道，導致呼吸道狹窄，進入睡眠狀態時全身肌肉放鬆，這些肥厚組織便容易塌陷、阻塞氣道，進而發生呼吸中止症狀。

研究顯示，睡眠呼吸中止症患者體重若降低10％，呼吸中止次數可減少2～3成。陳伯岳指出，減重藥物能幫助患者快速達到體重下降效果，降低呼吸中止和其他共病嚴重程度，患者仍須建立正確的飲食觀念與運動習慣，徹底改變生活型態，才能長久維持理想體重，避免復胖。





體重下降心律不整也改善



陳伯岳分享臨床案例，曾有患者同時患有肥胖、睡眠呼吸中止症及心律不整，在醫師評估下施打俗稱瘦瘦針的減重藥物，並同步佩戴正壓呼吸器。患者體重顯著下降，隨著呼吸道脂肪堆積減少，呼吸中止的次數大幅降低，連帶心律不整的病況也獲得明顯改善。

科林睡得美睡眠技師陳奕潔表示，睡眠呼吸中止並非完全不可逆，減重對睡眠呼吸中止症的改善具有明顯效益。及早面對病症、配合醫師建議積極治療，減重之外，以開放心態，多嘗試不同治療選擇，提升舒適度之餘，更能讓生活品質更好，並延緩併發相關病症的風險。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為患「睡眠呼吸中止症」5成太肥胖！醫曝「體重少一成」就能改善症狀