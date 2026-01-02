「您好我台灣人」迷因圖疑引外國反感！台網嘆：過頭了

生活中心／周孟漢報導



中國人的脫序行為，在許多人眼裡已經見怪不怪，像是大媽插隊、亂丟垃圾，甚至是隨地便溺等，都讓人看了直搖頭，因此不少台灣人擔心自己被認成中國人，出國時都會特別強調自己來自台灣，甚至當有外國網友在網路上分享有關台灣的相關日常時，不少台灣網友都會曬出那張「我是台灣人」的貓咪迷因圖，雖然起初看似有趣，但近來似乎已經造成許多外國人不滿，甚至還有不少人做出哏圖反制。





許多台灣網友都會特別強調自己來自台灣。（圖／翻攝自臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》）

知名律師朱立偉就在臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》發文，貼出起初Threads上所流行、在外國人串文下貼的貓咪迷因圖，以一隻可愛貓咪為主，附上「您好，我是台灣人」、「你好，我是台灣人，台灣人喜歡你們」、「你好，請多吃一點」、「你好，我要在這邊召換台灣人」等語。

不少台灣網友都會在外國人貼文下曬出那張「我是台灣人」的貓咪迷因圖。（圖／翻攝自臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》）

不料，由於此類型的哏圖越來越多，朱立偉律師也發現似乎已經造成許多外國人不滿，網路上也出現許多反制哏圖，放上狗狗照片，寫下「您好，我是台灣人，我們的白Ｘ跑出來打擾您了，和您說聲不好意思」、「你好，0人在乎你是台灣人」。

網路上出現許多反制哏圖。（圖／翻攝自臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》）

相關照片曝光後，引發網友兩派討論，不少人認為「真的，存在感刷過頭，焦慮型依附」、「只有兩岸觀光客特別希望別人知道自己的出處，希望藉此得到他人的敬重，但人家關心的是你的素質，不是你從哪來」、「到處刷存在感看了只有尷尬」、「這種事過頭了，就跟對岸一樣老是要秀國旗一樣ＸＸ」、「真的覺得台灣人這幾年自信膨脹過剩的很嚴重…是時候矯正一下這種病態的風氣了」、「中國味超重」。

不少網友認為台灣人太渴望認同。（圖／翻攝自臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》）





不過，也有一派網友表示「這就是到處是中國人的後遺症」、「台灣人太渴望認同了」、「太多偏激人到處出征的結果，每個國家都有極端主義者，沒啥好大驚小怪」、「只是不想被當成中共人」、「出國時被當成中國人才噁心吧，不然中國人裝什麼台灣人」、「我住日本時，從來不會主動說自己是台灣人，因為看一堆台灣客在日本各種失禮丟臉行為，覺得身為台灣人真的不是什麼值得說嘴的事。有些台灣人自認很高級踩日捧台跟中國人沒什麼兩樣」。





