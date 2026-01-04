「您好，這是我的世界」真人圖書館分享會 南紡購物中心登場





社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會4日，於南紡購物中心舉辦「您好，這是我的世界」真人圖書館分享會，透過面對面真誠的溝通，來消除精神康復者與社會之間的偏見與誤會。

隨著社會對精神健康與社區融合的關注提升，政府積極推行強化社會安全網計畫，並遵循 CRPD 的理念，持續推動精神障礙者的去汙名與友善支持。透過多元化的服務措施，一方面提升社會大眾的理解與包容，確保精神障礙者在社區中享有平等與尊嚴，另一方面也加強對家屬的支持，共同促成更具包容性、互助性的社會環境。

市長黃偉哲親至現場與精神康復者對話，向雲分享發病時，會瘋狂買一些東西，情緒穩定後才發現是不需要的。因為有家人與社會安全網的支持，生活慢慢恢復穩定，現在也持續在就業，未來希望能陪伴跟她一樣曾經身處風暴的人。

阿義分享爸爸是老榮民，從小爸媽離異，自己住在墳墓旁的鐵皮屋，狗是他最好的朋友；發病後被送到嘉南療養院住院，出院後時常擔任志工及到知南會所，讓生活比以前更充實、有方向。

社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會致力於身心健康關懷的組織，提供多元化的服務，包括家庭訪視、資源網絡連結、以「會所模式」提供夥伴關係與社會角色之再建立等，以支持大台南地區個人和家庭之身心健康，致力於建立關懷、尊重和多元的環境，協助人們重拾健康、快樂、平穩的生活。

「精神康復者與他們認識的人」創作展即將於115年1月6日閉幕，歡迎各界把握最後機會前往參觀。

