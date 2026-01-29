「您將獲得附近正妹青睞」他點擊按鈕952萬飛了 警曝假交友詐騙手法內幕

近年來新興假交友詐騙竄起，詐團會以「您將獲得附近正妹青睞」吸引民眾點擊。（右圖翻攝畫面、左圖：pixabay）

近年來詐騙手法層出不窮，如今再有假交友詐騙竄起，以假交友真詐騙，其中一起詐騙因點擊按鈕秒被騙952萬，而這類色情廣告詐騙，光去年12月就共受理35件、財損達新台幣2415萬8698元，其中以40至49歲共11件（31.4%）較多。

台北市警局公布2025年12月打詐成效，據「打詐儀錶板」統計數據顯示，光當月就查獲查獲詐欺集團119團1054人，扣不法所得7274萬餘元，期間也成功攔阻詐騙金額達新台幣2億1884萬餘元，不過當月受理詐欺案1524件，仍有財損共新台幣8億5905萬餘元，整體趨勢呈收斂，詐騙手法仍以「假投資」造成財損最高，新興的腥羶廣告詐騙手法，也在單月騙走2415萬元，提醒民眾不要上當受騙。

交友詐騙新手法曝光

警方進一步解析，詐騙集團新型的腥羶廣告詐騙手法。據了解，詐騙集團在社群利用投放裸露、挑逗等腥羶廣告作為導流，將既有「假交友」手法包裝，再由過去常見的「購買遊戲點數換見面」，轉為架設仿真交友會員網站，以「智慧媒合、快速配對」等話術，誘導民眾「加入會員、儲值升等」，並聲稱「可退回」以降低戒心，若民眾進一步若點擊，後續就會被引導進入所謂交友平臺，要求被害人「登記會員並儲值」，接著被催促匯款，或初期以小額「加計收益後返還」製造可信假象，誘被害人持續加碼儲值，待被害者要退款時，發現無法被退回，才驚覺被騙。

廣告 廣告

值得關注的是，這類色情廣告詐騙，2025年12月相關案件共受理35件、財損達新台幣2415萬8698元，進一步分析被害人年齡分布，發現40至49歲共11件（31.4%）較多，其次為30至39歲共8件（22.9%），顯示受詐年齡大多為30至49歲青壯年及中年族群，其中一起詐騙案最高財損為952萬1500元，顯示詐團透過「會員制平台」等話術，短時間便可造成重大財損。

至於常見的就是「投資群組」，詐團多以誘騙民眾加入所謂「投資群組」，再以長期關懷、噓寒問暖建立信任，在透過自導自演，營造「穩賺不賠」假象，誘使民眾持續投入資金，進而詐騙。

更多鏡週刊報導

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待

19萬網紅急關帳號！跟老闆辦公室實戰片流出 完事後用濕紙巾收場全被看光